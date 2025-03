Sparkassen in Hessen steigern Gewinn

Die Sparkassen in Hessen und Thüringen haben im vergangenen Jahr ihr Geschäft noch einmal ausgebaut.

Veröffentlicht am 05.03.25 um 11:04 Uhr

Bei einer um 1,6 Prozent gewachsenen Bilanzsumme von 154,4 Milliarden Euro erzielten die 48 Institute einen operativen Gewinn von 1,67 Milliarden Euro, wie der Sparkassen- und Giroverband für beide Bundesländer am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Das waren 3,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich stieg das Ergebnis um zwei Drittel (66 Prozent) auf knapp 469 Millionen Euro. In die Vorsorgereserven flossen 455 Millionen Euro.