Sperrung am Nordwestkreuz

Verkehr Sperrung am Nordwestkreuz

Wegen Vorarbeiten für eine Sanierung im Frankfurter Nordwestkreuz wird die Rampe der A5 in Richtung Kassel zur A66 in Richtung Miquel-Allee am Wochenende gesperrt.

Die Sperrung beginnt am Freitagabend um 21 Uhr und endet am Samstagmorgen um 6 Uhr, wie die Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte. Es wird über das Westkreuz umgeleitet.