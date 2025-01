Sperrung am Rüsselsheimer Dreieck an Wochenenden

Die A67 wird an den folgenden zwei Wochenenden am Rüsselsheimer Dreieck zeitweise gesperrt.

Wie die Autobahn GmbH bekanntgab, startet die jeweilige Sperrung freitags um 20 Uhr und endet montags um 05 Uhr. Grund seien Arbeiten am Brückenersatzneubau am Kreuz der A60 und 67. Zunächst führe man diese in Fahrtrichtung Darmstadt durch, am darauffolgenden Wochenende sei dann die Fahrtrichtung Frankfurt an der Reihe. Mehrere Umleitungen werden der Mitteilung zufolge zur Verfügung stehen.