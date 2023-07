Wegen Bauarbeiten kann es an den nächsten beiden Wochenenden auf der A5 und der A67 am Darmstädter Kreuz zu Behinderungen kommen.

Zunächst werden die A5 und A67 in Richtung Basel und Mannheim gesperrt, wie die Autobahn GmbH am Montag mitteilte. Grund dafür sind Arbeiten an einem Brückenneubau. Die Sperrung beginnt am Samstag (8. Juli) um 15 Uhr und soll bis Montag um 5 Uhr abgeschlossen sein. Am darauf folgenden Wochenende wird auch die A67 in Richtung Frankfurt gesperrt, und zwar von Sonntag (16. Juli) 12 Uhr bis Montag (17. Juli) 3 Uhr.