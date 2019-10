Sperrungen am Wiesbadener Kreuz

Verkehr Sperrungen am Wiesbadener Kreuz

Wegen einer Fahrbahnerneuerung wird die A66 am Wiesbadener Kreuz von Freitag, 20 Uhr, bis Montagmorgen, 4 Uhr, in Richtung Wiesbaden gesperrt.

Des weiteren kommt es am Samstag von 12 bis 20 Uhr zu einer einseitigen Sperrung auf der Behelfsbrücke der A3 in Richtung Köln, wie Hessen Mobil am Freitag mitteilte.