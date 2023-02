Der Klimawandel hat den Aufwand für die Grünpflege in Städten gesteigert.

Damit der Aufenthalt im Grünen trotzdem sicher ist, werden vom Grünflächenamt in Frankfurt rund 190.000 Bäume an Straßen, in Parks und auf Spielplätzen regelmäßig auf Astbruchgefahr kontrolliert. Es ruft Bürger trotzdem zu erhöhter Wachsamkeit auf. Mehr Trockenholz und Krankheitsanfälligkeit stellt auch die Stadt Darmstadt bei ihren Bäumen fest. Starke Betroffenheit von Trockenstress meldet auch Kassel für heimische Baumarten und dadurch deutlich gestiegen Pflegeaufwand.