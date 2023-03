Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen einen Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft. Der Landesrechnungshof und Transparency International fordern von Kommunalpolitikern, städtische Gesellschaften schärfer auf Korruption zu kontrollieren.

Gegen einen Mitarbeiter der ABG Frankfurt Holding wird wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermittelt. Wie die Staatsanwaltschaft auf hr-Anfrage mitteilte, gab es deswegen bereits im Oktober 2021 Durchsuchungen. Außer dem ABG-Mitarbeiter gebe es in dem Korruptionsverfahren zwei weitere Beschuldigte. Ob es bei dem Fall um die Vergabe von Wohnungen gegen Schmiergeld geht, ließen die Strafermittler ebenso offen wie eine mögliche Schadenssumme.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte damit einen anonymen Hinweis, den der hr bekommen hatte. Die größte Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft bestätigte den Fall ebenfalls. Sie habe "unverzüglich nach Bekanntwerden des Verdachts Strafanzeige bei den Ermittlungsbehörden erstattet" und "im Zusammenwirken mit den Ermittlungsbehörden interne Aufklärungsprozesse eingeleitet". Dem Mitarbeiter sei gekündigt worden.

Nicht-Information "nicht ungewöhnlich"

Die Stadtregierung war bislang darüber nicht informiert. Vor der hr-Anfrage habe man "keinerlei Kenntnis von den von Ihnen geschilderten Korruptionsermittlungen gegen einen Mitarbeiter der ABG Frankfurt Holding" gehabt, schrieb Bastian Bergerhoff (Grüne), der als Kämmerer auch für die städtischen Beteiligungen zuständig ist. Das sei "aber insofern nicht ungewöhnlich, da dem Beteiligungsdezernat solche Ermittlungen nicht gemeldet werden (müssen)".

Frankfurt hält Beteiligungen an rund 570 Gesellschaften. Dazu gehört die ABG Frankfurt Holding mit rund 50.000 Wohnungen, Parkhäusern und der Saalbau-Betriebsgesellschaft.

Das oberste Kontrollgremium dieser öffentlichen Unternehmen ist jeweils der von der Stadt kontrollierte Aufsichtsrat. In dem für Gesellschaften wie die ABG geltenden Public-Corporate-Governance-Kodex heißt es, der Aufsichtsrat sei zu informieren "über wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind".

Unverständnis bei Transparency International

Doch Korruptionsermittlungen fallen aus Sicht des Magistrats nicht darunter. Weder Bergerhoff noch Planungsdezernent Mike Josef (SPD) beanstanden, nicht informiert worden zu sein. Josef ist als Planungsdezernent der Vorsitzende des ABG-Aufsichtsrats. "Bei gravierenden Fällen kann die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat direkt berichten, das liegt im Ermessen der Geschäftsführung", teilten beide Politiker dazu mit.

Diese Haltung stößt bei Matthias Einmahl von Transparency International Deutschland (TID) auf Unverständnis. Gerade in Frankfurt, wo der ehemalige Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) wegen Korruption verurteilt wurde, sei es nicht nachvollziehbar, "dass Stadtpolitiker nicht informiert werden wollen".

"Aufsichtsräte haben einen Anspruch"

Informationen seien wichtig, weil Bestechungsfälle Anzeichen für systemische Schwächen in einem Unternehmen sein könnten, sagt der Anti-Korruption-Experte. Sie könnten Hinweise darauf geben, dass es in einem Unternehmen Mängel in der Compliance-Kultur gebe. "Die ABG wird aus Steuergeld finanziert. Die Öffentlichkeit hat die Gewähr zu haben, dass aus ihr kein Geld in irgendwelche korruptiven Zwecken abfließt", findet Einmahl.

Auch der Präsident des Landesrechnungshofs, Walter Wallmann, kritisiert den Umgang der Frankfurter Stadtregierung mit diesem Fall. Die Geldsummen, die Beteiligungsgesellschaften in Großstädten bewegen, seien größer als die in den Kernhaushalten selbst.

"Natürlich haben die Aufsichtsräte einen Anspruch darauf zu erfahren, wenn solche Korruptionsfälle in städtischen Unternehmen vorkommen", so Wallmann. Die Kontrolle öffentlicher Unternehmen sei eine Voraussetzung dafür, dass das Vertrauen der Bürger in den Staat und die öffentliche Verwaltung erhalten bleibe.

