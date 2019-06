Zu Beginn der Sommerferien in Hessen und Rheinland-Pfalz müssen sich Reisende auf viel Verkehr einstellen.

Insbesondere im Rhein-Main-Gebiet muss mit vollen Autobahnen am ersten Ferienwochenende gerechnet werden, wie ein Sprecher des ADAC Hessen-Thüringen mitteilte. Auch am Flughafen wird es voll am Wochenende: Dort werden bis zu 240.000 Fluggäste pro Tag erwartet.