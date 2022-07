Der Frankfurter Flughafen steht am kommenden Wochenende (22. bis 24. Juli) vor der bislang härtesten Bewährungsprobe des Jahres.

Gab es zuletzt wegen Personalmangels etliche Verspätungen und Koffer-Chaos, werden zu Beginn der Sommerschulferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland täglich bis zu 200.000 Passagiere am größten deutschen Flughafen erwartet. So viele waren es seit Beginn der Corona-Pandemie noch nie.

Damit die Abfertigung zuverlässiger läuft, wurde die Kapazität von 106 auf 88 Flugbewegungen pro Stunde gesenkt.