Staus zu Ferienbeginn in Hessen erwartet

Kurzmeldung Staus zu Ferienbeginn in Hessen erwartet

Mit dem Beginn der Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland drohen am kommenden Wochenende Staus und sehr volle Autobahnen.

"Bis auf Bayern und Baden-Württemberg befindet sich damit ganz Deutschland in den Sommerferien", teilte der ADAC am Montag mit. Die längsten Staus erwartet der Automobilclub für Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Mit besonders viel Verkehr müssen Autofahrer auf den Nord-Süd-Achsen zu Nord- und Ostsee oder in Richtung Alpen rechnen.