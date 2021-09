Hessens größte Molkerei Schwälbchen in Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus) rechnet nach einem schwierigen Corona-Jahr mit einem wieder anziehenden Geschäft.

Das Unternehmen werde trotz besserer Zahlen in 2021 aber noch ein krisenbedingtes Jahr durchstehen müssen, so ein Sprecher. Die Rückkehr in die schwarzen Zahlen werde schrittweise erfolgen.