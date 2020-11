Die Polizei macht nun ernst und rückt am Dannenröder Forst vor. Zur Vorbereitung der Baumfällarbeiten für den Ausbau der A49 richten sich Beamte und Waldarbeiter ein. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben mit Steinen und Pyrotechnik empfangen.

Die Polizei hat die Vorbereitungen für Rodungen im Dannenröder Forst in Angriff genommen. Am Dienstagmorgen begann in dem Waldgebiet bei Homberg/Ohm (Vogelsberg) ein größerer Polizeieinsatz. In dem Areal, das für den Weiterbau der Autobahn 49 weichen soll, standen aber zunächst noch keine Baumfällarbeiten an. "Das ist für heute nicht geplant", sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage von hessenschau.de

Zunächst sollte es den Planungen zufolge um logistische Vorbereitungen gehen. Soll heißen: Polizei und Waldarbeiter richten sich ein, verschaffen sich einen Überblick und Zugang zum mit Hindernissen verbarrikadierten Waldgebiet. Zudem wurden erste Gefahrenquellen aus dem Weg geräumt. Zahlreiche Beamte waren vor Ort. Ein Polizeisprecher sprach von einer Anzahl im niedrigen vierstelligen Bereich. Zu Spitzenzeiten der bereits an anderer Stelle im Oktober begonnenen Rodungen waren es rund 2.000 Beamte.

Die Polizei berichtete, dass Einsatzkräfte beim Vorrücken in den Dannenröder Forst mit Steinen und Pyrotechnik attackiert worden seien. Ansonsten sei die Lage aber "relativ ruhig und entspannt", beurteilte ein Sprecher. Die Polizei erneuerte ihren Appell in Richtung Demonstranten: "Protest ja - Gewalt nein!"

400 Barrikaden sollen Polizei aufhalten

Seit Monaten halten sich Umwelt- und Klimaaktivisten im Dannenröder Forst auf. Sie wollen das Abholzen des Waldgebiets verhindern und haben dort Dutzende Baumhäuser und etwa 400 Barrikaden errichtet, wie die Polizei mitteilte. Es wird erwartet, dass es alsbald zu einer großangelegten Räumung des Areals kommt. Erst dann können die Baumfällarbeiten beginnen. Wann genau die ersten Sägen angeworfen werden, ist unklar. Am Morgen drang die Polizei bereits zu den ersten der mehr als zehn Protest-Camps im Forst vor und beseitigte auch Behausungen der Demonstranten.

Im südlichen Teil des Dannenröder Forstes richtete die Polizei einen Logistik-Standort ein. "Dort werden Baumaschinen abgestellt und bewacht", erklärte ein Polizeisprecher. In den vergangenen Wochen kam es wiederholt vor, dass Demonstranten auf Baumaschinen geklettert waren, um deren Einsatz zu verhindern.

Die Polizei richtet sich für den Einsatz im Dannenröder Forst ein. Bild © picture-alliance/dpa

Zunächst einmal müssen die Beamten in den Wald kommen, um die Räumungen und Rodungen vorbereiten zu können. Dabei wird ihnen einiges abverlangt werden. Denn nach Polizei-Angaben haben die Ausbau-Gegner gewaltige Barrikaden errichtet - zum Teil meterhoch, bestehend aus Holz und Drähten, mitunter im Boden betoniert. Die Waldbesetzer kündigten am Dienstag an, dass ihr Protest "stärker denn je sein" werde.

Besetzer warnen: "Fehler sind lebensgefährlich"

Die Waldbesetzer prophezeiten der Polizei, "dass die Räumungen und Rodungen im Dannenröder Wald sehr viel aufwändiger werden als die Einsätze zuvor". Neben den 400 Barrikaden gebe es zahlreiche Konstruktionen wie "Tripods". Das sind dreibeinige Gestelle, auf denen sich Ausbau-Gegner postieren, um die Räumung zu erschweren. "Die Räumungen dieser Strukturen durch Spezialkräfte sind aufwändig, weil Fehler lebensgefährlich werden können", warnten die Aktivisten. Die Polizei baute am Dienstag erste Tripods ab und zersägte die Stämme.

Die Polizei berichtete via Twitter, dass am Morgen erste Gebilde abgebaut und beseitigt worden seien. An einigen Stellen im Wald waren alle paar Meter Barrikaden aufgebaut. Errichtet wurden sie aus Stämmen und Ästen, mitunter umwickelt mit Stachel- oder sogenanntem Nato-Draht. Hier und dort haben die Besetzer Gräben im Wald ausgehoben.

Barrikaden aus aufgeschichtetem Holz und Stacheldraht. Bild © Arne Bartram (hr)

Die Waldbesetzer erklärten in einer Mitteilung: "Wir werden diesen Wald verteidigen, das haben wir vor über einem Jahr gesagt und getan. Der heute begonnene Angriff auf den Dannenröder Wald zeigt uns einmal mehr, dass die Politik in der Klimafrage fundamental versagt. Deshalb sehen wir uns gezwungen, auch diesen Wald mit unseren Körpern vor der unglaublichen Zerstörungswut und der veralteten A49 zu schützen." Kampfbereit kündigten sie an: "Ihr werdet euch an dieser Räumung die Zähne ausbeißen!"

Baumhäuser sogar mit Solar-Anlagen ausgestattet

Im Wald selbst gibt es laut Polizei mehr als 100 Behausungen von Ausbau-Gegnern - einige am Boden, einige in Bäumen. "Das sind ganze Häuser, die da entstanden sind", sagte eine Sprecherin. Die Baumhäuser seien mit Bodenplatten, Wänden, Dächern, Mobiliar und sogar Solaranlagen ausgestattet.

Die Polizei rechnet mit massiver Gegenwehr, auch von gewaltbereiten Ausbau-Gegnern. Nach offiziellen Informationen befinden sich auch Straftäter unter den den Protestierenden. Teilweise seien sie extra aus dem Ausland angereist, um sich an den zu erwartenden Auseinandersetzungen zu beteiligen. Die Polizei appellierte, dass sich friedliche Demonstranten von Krawallmachern distanzieren sollten.

Die Polizei beseitigt Behausungen von Waldbesetzern. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Die Rodungen für den Weiterbau der Autobahn hatten am 1. Oktober begonnen und konzentrierten sich zunächst auf den Herrenwald bei Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) sowie den Maulbacher Wald bei Homberg (Vogelsberg). Jeder Arbeitstag wurde von Protesten von Ausbaugegnern und zahlreichen Polizeikräften begleitet. Beamte räumten Baumhäuser und Barrikaden und holten Aktivisten mit enormem personellen und technischen Aufwand aus Baumwipfeln.

Besetzer: "tödliche Gewalt gegen wunderschöne Bäume"

Die einen nennen es "Abholzen", die anderen "Gewalt gegen Bäume". Bild © picture-alliance/dpa

Was für ein inniges Verhältnis die Waldbesetzer zu den von ihnen beschützten Arealen entwickelt haben, versuchten sie in einer Mitteilung zu erklären. So seien die "bisherigen Fällungen tödliche Gewalt gegen die wunderschönen Bäume und alle Lebewesen, die dort ihr Zuhause fanden", wie ein zitierter Aktivist befand. Das Vorgehen von Polizei und Waldarbeitern bezeichneten sie als "Gewaltformen", die nicht hinnehmbar seien, "weil wir hier wohnen und zu diesen Bäumen und Orten eine persönliche Bindung aufgebaut haben".

Die Autobahn soll einmal Nord- und Mittelhessen direkter miteinander verbinden. Insgesamt sollen für den neuen Streckenabschnitt rund 85 Hektar Wald weichen. Im Dannenröder Wald - der als eine Art Symbol für die Proteste gegen die A49 gilt - sollen 27 Hektar gefällt werden. Auf etwa 750 Hektar sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geplant, um die Eingriffe in die Natur zu kompensieren.

Gegner wollen Gerichtsbeschluss nicht akzeptieren

Für den Lückenschluss der Autobahn besteht Baurecht. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig lehnte im Sommer letzte Klagen gegen den Weiterbau ab. Die ersten Planungen für die A49 liegen bereits Jahrzehnte zurück. Gegner lehnen den Lückenschluss aus Klima- und Umweltschutzgründen ab, Befürworter erhoffen sich weniger Verkehrsbelastung in Dörfern der Region und eine bessere Anbindung.