Der hessische Anwalt Hanno Berger gilt als Erfinder der sogenannten Cum-Ex-Deals, mit denen Banker den Fiskus um Milliarden betrogen. Jetzt hat die Schweiz Berger ausgeliefert. Zunächst soll er dem Landgericht Wiesbaden vorgeführt werden.

In einem der größten Steuerskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte ist die mutmaßliche Schlüsselfigur an die deutsche Justiz ausgeliefert worden. Es handelt sich um den Steuerrechtsanwalt Hanno Berger aus Schlüchtern (Main-Kinzig), der als Erfinder der sogenannten Cum-Ex-Deals gilt.

Berger hielt sich seit zehn Jahren in der Schweiz auf. Am Donnerstag wurde er nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt an Kriminalbeamte des BKA in Konstanz übergeben.

Anschließend sollte der 71-Jährige umgehend der Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Wiesbaden vorgeführt werden, die den weiteren Haftbefehl verkünden werde. Bei der Übergabe, die auch von der Schweizer Justiz bestätigt wurde, war auch ein Frankfurter Oberstaatsanwalt dabei.

Voraussichtlich zwei Strafprozesse

Im Fall Hanno Berger hatten sowohl die hessische als auch die nordrhein-westfälische Justiz die Auslieferung des einst renommierten Steueranwalts beantragt. Damit könnte er sich gleich zwei Strafprozessen stellen müssen.

Bereits im vergangenen März hätte Berger bei einem laufenden Cum-Ex-Prozess am Landgericht Wiesbaden erscheinen sollen, blieb aber fern. Daher wurde das Verfahren gegen ihn abgetrennt, das Gericht erließ Haftbefehl. Im Juli wurde Berger schließlich von der Schweizer Polizei festgenommen . Seitdem wehrte er sich gegen seine Auslieferung.

Nie bezahlte Steuern erstatten lassen

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wirft Berger und zwei ehemaligen Mitarbeitern der Hypo-Vereinsbank Steuerhinterziehung in dreistelliger Millionenhöhe vor. Zwischen 2006 und 2008 sollen sie mit Aktien im Wert von knapp 16 Milliarden Euro gehandelt haben.

Mit falschen Bescheinigungen ließen sich die Männer demnach Steuern erstatten, die sie gar nicht gezahlt hatten. Berger sei die treibende Kraft hinter dem Betrug gewesen und habe auch andere Geldhäuser bei solchen Cum-Ex-Deals beraten, so die Staatsanwaltschaft.

Der Beschuldigte hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Er und sein Anwalt argumentierten unter anderem, dass die ihm vorgeworfenen Delikte in der Schweiz nicht strafbar gewesen seien.

Schaden in Milliardenhöhe

Bei Cum-Ex-Geschäften schoben Banken und andere Finanzakteure Aktien mit ("cum") und ohne ("ex") Ausschüttungsanspruch rund um den Dividendenstichtag hin und her. Das Ziel des Verwirrspiels war die Erstattung von Steuern, die gar nicht gezahlt worden waren.

Der deutsche Staat büßte dadurch Schätzungen zufolge einen zweistelligen Milliardenbetrag ein. Mehrere Gerichte und Staatsanwaltschaften - vor allem in Frankfurt und Köln - arbeiten den Skandal seit Jahren auf.