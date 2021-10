Von einer weltweiten Störung bei den Diensten des Facebook-Konzerns waren am Montag auch in Hessen viele Nutzer betroffen.

Neben der Hauptplattform Facebook waren auch der Messenger-Dienst Whatsapp und die Foto-App Instagram am Abend teilweise nicht erreichbar. Ein Unternehmenssprecher entschuldigte sich auf Twitter und erklärte, man arbeite an der Lösung des Problems. IT-Experten hielten eine Cyberattacke für unwahrscheinlich. Vermutlich seien die DNS-Einträge aus dem Service-Register verschwunden, was die Facebook-Dienste unerreichbar gemacht habe.