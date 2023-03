Drei Mega-Schwertransporte nachts in Frankfurt

In der Nacht auf Mittwoch wird sich ein riesiger Schwertransport vom Frankfurter Osten bis kurz vor Bad Vilbel schieben. Geladen hat er einen Transformator. Für die beiden Wochen danach sind ähnliche Mega-Transporte geplant - samt Straßensperrungen.

Um 23 Uhr am Dienstagabend soll er langsam losrollen: der bislang größte Schwertransport dieses Jahres in Frankfurt. Mit 73 Metern ist er etwa sechs Mal so lang wie ein Standard-Linienbus, dazu knapp 3,5 Meter breit und 5 Meter hoch.

Die Ladung: ein Transformator. Gesamtgewicht des Transports: 466 Tonnen.

Der Transformator soll vom Frankfurter Güterbahnhof an der Hanauer Landstraße zum Umspannwerk Frankfurt-Nord im Stadtteil Bergen-Enkheim kurz vor Bad Vilbel (Wetterau) gebracht werden - "im Zeitlupentempo" auf insgesamt 32 Achsen, wie Energieversorger Mainova und Netzbetreiber Tennet mitteilten. Die Polizei schätzt die Ankunft auf 3 Uhr am Mittwochmorgen.

Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen

Während dieser voraussichtlichen vier Stunden werden immer wieder Straßenabschnitte für den Verkehr gesperrt. Die Polizei rechnet mit Behinderungen besonders

im Bereich der Hanauer Landstraße und den angrenzenden Straßen zwischen Ratsweg und Ratswegkreisel sowie An der Mainkur,

im Bereich Wächtersbacher Straße, Am Erlenbruch und der Borsigallee

und im Bereich der Vilbeler Landstraße zwischen Borsigallee und B521.

"Teilweise wird auch die Gegenfahrbahn für Rangiermanöver benutzt werden müssen", teilte die Polizei mit. Sie bat Anwohner entlang der Transportstrecke, die vorübergehenden Halteverbote zu beachten.

Während solch eines Schwertransports kommt es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Schwertransport Anfang 2022 ohne Probleme

Die Polizei begleite den Transport in der Nacht mit mehreren Funkstreifen, sagte ein Sprecher. Man werde alles daransetzen, die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Beim letzten Transport dieser Art vom Frankfurter Güterbahnhof zum Umspannwerk in Bergen-Enkheim im Januar 2022 habe es keine Probleme gegeben. Alles sei in Absprache mit dem Speditionsunternehmen ohne Probleme verlaufen.

Damals war der erste von insgesamt vier neuen Transformatoren für das Umspannwerk Frankfurt-Nord geliefert worden, wie Netzbetreiber Tennet erläuterte. In der Nacht auf Mittwoch kommt der zweite, die übrigen zwei sollen 2024 und 2025 folgen.

400 Tonnen rollen durch Frankfurt Nur kleinere Zwischenstopps für Mega-Schwertransport Für Netzbetreiber Tennet ist es Routine, für die Frankfurter Polizei der größte Schwertransport seit Jahren: Ein rund 400 Tonnen schwerer Transformator ist erfolgreich durch die Stadt manövriert worden. Zum Artikel

Zwei weitere Schwertransporte bis Anfang April

Aber bereits in den kommenden zwei Wochen soll es laut Tennet weitere zwei Schwertransporte mit Transformatoren geben: am Dienstag, 28. März, und voraussichtlich am Mittwoch, 5. April.

Diese beiden Schwertransporte gehen zum Umspannwerk in Maintal-Dörnigheim (Main-Kinzig) und sollen ebenfalls am späten Abend am Frankfurter Güterbahnhof starten.

Betreiber investieren in "zuverlässige Energieversorgung"

Die Kosten für jeden dieser Transporte belaufen sich auf mehrere hunderttausend Euro: Netzbetreiber Tennet gibt einen "mittleren sechsstelligen Betrag" an. Dazu komme eine Vorbereitungszeit von mehreren Monaten.

Es sind laut Tennet und Mainova Investitionen in eine "zuverlässige Energieversorgung der wachsenden Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main", in der die Nachfrage nach Strom zunehmend wachse.

Mehr Rechenzentren, zunehmende Elektromobilität

"Neben der starken Zunahme hocheffizienter Rechenzentren, die in der Region eine große Strommenge verbrauchen, erhöht sich beispielsweise auch der Stromverbrauch durch die zunehmende Elektromobilität."

Die neuen Transformatoren in den Umspannwerken ersetzen laut den Energie-Unternehmen die Vorgänger aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Dadurch könnten die Netzkapazitäten bis 2027 um rund 50 Prozent erhöht werden.

Weitere Informationen Umspannwerke und Transformatoren Tennet und Mainova vergleichen Umspannwerke mit Autobahnabfahrten: "Sie verbinden die 'Stromautobahnen' der Übertragungsnetzbetreiber wie Tennet mit den 'Bundestraßen' der Verteilnetzbetreiber wie die Mainova-Tochter NRM Netzdienste Rhein-Main in Frankfurt." Herzstücke eines jeden Umspannwerks stellten dabei die Transformatoren dar, die den Strom in eine niedrigere Spannungsebene umwandeln. Ende der weiteren Informationen

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars