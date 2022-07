Was können Passagiere tun, wenn der Flug in Frankfurt ausfällt?

Unbesetzte Schalter und gestrandete Reisende: Seit Mittwoch streikt das Bodenpersonal der Lufthansa und Betroffene am Frankfurter Flughafen müssen mit langen Wartezeiten und Flugausfällen rechnen. Das sollten Reisende jetzt wissen.

Inmitten der Hauptreisezeit streikt das Bodenpersonal der Lufthansa. Die Buchungen von zahlreichen Kundinnen und Kunden der Airlines Lufthansa, Eurowings, Swiss und Easyjet wurden am Mittwoch gestrichen. Mehr als 90.000 Passagiere sind nach Angaben der Fluggesellschaft allein in Frankfurt betroffen - und könnten tagelang auf ihre Weiterreise warten müssen. Doch welche Rechte haben Reisende, wenn der Flug annulliert oder verschoben wurde?

Habe ich Anrecht auf einen Ersatzflug?

Laut Lufthansa wurden alle betroffenen Passagiere umgehend über Flugausfälle informiert und umgebucht. Die alternativen Verbindungen seien aber "sehr begrenzt". Reisende haben zwei Optionen:



Bei streikbedingten Flugausfällen sind die Fluggesellschaften nach Angaben der Verbraucherzentrale Hessen dazu verpflichtet, für einen Ersatz zu sorgen. Verbraucher und Verbraucherinnen sollten demnach aktiv auf eine Ersatzbeförderung drängen, müssten aber damit rechnen, dass der Ersatzflug erst einen oder mehrere Tage später geht - abhängig von den verfügbaren Verbindungen und freien Plätzen. Je nach Entfernung können auch Alternativverbindungen mit der Bahn oder einem Mietwagen angeboten werden.



Außerdem können Betroffene auch auf ihren Flug verzichten und sich den kompletten Flugpreis, inklusive Steuern und Gebühren, erstatten lassen. Dafür hat die Airline laut Verbraucherzentrale sieben Tage Zeit. In diesem Fall müssen sich die Reisenden selbst um eine Alternative kümmern. Deshalb sollten sich Betroffene vorher informieren, ob noch Plätze bei anderen Airlines frei sind.

Wer sorgt für Ersatz, wenn ich eine Pauschalreise gebucht habe?

Bei einer Pauschalreise liegt die Verantwortung beim Reiseveranstalter, nicht bei der Airline. Also muss der Reiseveranstalter eine Alternativlösung anbieten. Auch für Kosten, die durch die Verspätung entstehen, wie beispielsweise Hotelkosten oder Taxifahrten muss der Reiseveranstalter aufkommen. Ab einer Verspätung von fünf Stunden können Pauschalreisende außerdem den Reisepreis mindern.

Bekomme ich ein Hotel zur Verfügung gestellt?

Von Verpflegung bis Hotelübernachtung: Wenn sich die Weiterreise verzögert, haben Reisende, je nach Länge der Wartezeit, ein Anrecht auf so genannte Betreuungsleistungen. Bei ein paar Stunden Wartezeit sind das kostenlose Mahlzeiten und Getränke. Geht der Ersatzflug erst einen Tag oder mehrere Tage später, muss die Fluggesellschaft sie in einem Hotel unterbringen sowie für die Fahrtkosten hin und zurück zum Flughafen aufkommen.



Ist der Kundenservice der Fluggesellschaft nicht erreichbar, können Reisende das Geld laut Verbraucherzentrale vorstrecken und ihre Auslage später zurückfordern. Wichtig: Quittungen aufbewahren!

Gibt es eine Entschädigung für Flugausfälle oder Verspätungen?

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat letztes Jahr entschieden, dass auch bei einem Streik ein Anspruch auf Entschädigung bestehen kann. Mit Blick auf den aktuellen Streik bei der Lufthansa gibt es jedoch Unklarheiten.



Ob es eine Entschädigung gibt, sei abhängig davon, ob das streikende Bodenpersonal bei der Lufthansa selbst angestellt ist oder nicht, sagt die Geschäftsführerin der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr Sabine Cofalla. Dies müsse bei jedem Flug individuell geklärt werden. Zudem kann sich ein Unternehmen laut Verbraucherzentrale durch rechtzeitige Information selbst entlasten. Gleiches gilt laut Verbraucherzentrale auch für Hotelzimmer am Urlaubsort, die wegen des Streiks nicht genutzt werden konnten. Laut EU-Fluggastrechte-Verordnung gibt es nur dann Ausgleichszahlungen, wenn die Airline den Flug weniger als 14 Tage vor Abflug storniert.



Wichtig ist laut Cofalla deshalb, dass Reisende alle Details zu ihrer Reise dokumentieren. Das heißt, Verspätungen oder Annullierungen dokumentieren, sich wenn möglich eine Bestätigung der Airline geben lassen oder sich beispielsweise Kontaktdaten von Mitreisenden notieren, die die Umstände bezeugen können.

Wie hoch ist die Entschädigung?

Die Höhe der Entschädigung, die die Fluggesellschaft zahlen muss, ist laut Verbraucherzentrale unterschiedlich. Kommen Reisende mindestens drei Stunden später am Endziel an als geplant, können sie Anspruch auf eine Zahlung in Höhe von 250 bis 600 Euro haben. Das ist abhängig von der Entfernung und davon, ob der Start- und Zielflughafen in der EU liegen.



Konkret sieht das so aus: Bei Kurzstrecken bis zu 1500 km gibt es 250 Euro. Bei Flugstrecken von mehr als 1500 km innerhalb der EU oder bei Start bzw. Ziel in einem Nicht-EU-Mitgliedsstaat bis zu 3500 km können 400 Euro gezahlt werden. Die Entschädigung bei Langstrecken-Flügen von mehr als 3500 km beläuft sich auf 600 Euro.

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars