Streik bei Amazon am Freitag

Verdi Streik bei Amazon am Freitag

Die Gewerkschaft Verdi hat mehrere tausend Amazon-Beschäftigte in Deutschland für Freitag zu einem Streik- und Aktionstag für höhere Löhne aufgerufen.

Geplant seien Arbeitsniederlegungen in 10 der 20 Lager- und Versandzentren - unter anderem in Bad Hersfeld, hieß es am Donnerstag.