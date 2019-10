Die Kabinengewerkschaft Ufo hält einen Streik bei der Lufthansa-Mutter am Sonntag doch wieder für möglich.

Wie Ufo am Samstag mitteilte, habe die Lufthansa (LH) eine Aufforderung der Gewerkschaft nach weiteren Verhandlungen am Freitag abgelehnt. Zuvor war der Konzern zwar auf die Gehaltsforderung der Gewerkschaft eingegangen, nicht aber auf Forderungen, Spesen und Zulagen zu erhöhen. Die Lufthansa erklärte ihrerseits, sie zweifle die Legitimität des Ufo-Vorstands weiterhin an und lehnt direkte Gespräche deswegen ab.