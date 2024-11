Beschäftigte des Betonpumpenspezialisten Putzmeister in Gründau sind in einen unbefristeten Ausstand getreten. Der Standort steht vor dem Aus. Die Mitarbeiter wollen ihn retten - oder wenigstens faire Abfindungen.

Ein Mitarbeiter des Betonpumpenherstellers Putzmeiste am Hauptsitz in Aichtal in Baden-Württemberg. (Archivfoto)

Ein Mitarbeiter des Betonpumpenherstellers Putzmeiste am Hauptsitz in Aichtal in Baden-Württemberg. (Archivfoto) Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Putzmeister will zum Jahresende die Stahlkomponenten-Produktion in Gründau-Rothenbergen (Main-Kinzig) beenden. Die Produktion soll dann an einen bereits bestehenden Standort in der Türkei verlagert werden, wie Ende Februar bekannt wurde. 250 Beschäftige sollen ihren Job verlieren.

Als Grund gab das zur chinesischen Gruppe Sany gehörende Unternehmen gestiegene Kosten und eine "bessere Wettbewerbsfähigkeit" durch die Bündelung der Produktion an. Der Betonpumpenspezialist kündigte an, für die Beschäftigen "sozialverträgliche Lösungen" zu suchen.

Nach Angaben der IG Metall verweigert das Unternehmen jedoch bislang Verhandlungen über alle Forderungen der Gewerkschaft. Die Mitglieder der IG Metall am Standort stimmten am Dienstag mit großer Mehrheit für einen unbefristeten Streik für einen Sozialtarifvertrag.

Autokorso zum Streiklokal

Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Rainer Endlicher sagte Kinzig-News : "Von dem Ziel, das Werk zu retten, haben wir uns noch nicht verabschiedet." Die IG Metall habe "Sozialtarifforderungen nach fairen Abfindungen und einer guten Transfergesellschaft erhoben. Die Beschäftigten brauchen eine Absicherung für den Fall, dass wir die Schließung nicht verhindern können."

Der Ausstand begann bereits am Dienstagnachmittag. Am Mittwoch sollte ein Autokorso zum Streiklokal stattfinden. In den Folgetagen wollen die Streikenden nach Gewerkschaftsangaben unter anderem nach Frankfurt zum chinesischen Generalkonsulat sowie zum deutschen Hauptsitz des Unternehmens in Aichtal (Baden-Württemberg) fahren.

Gewerkschaft forderte mehr Zeit

Die Gewerkschaft hatte Anfang Oktober von der Unternehmensleitung gefordert, die Schließung des Werks um drei Jahre zu verschieben. In der Zeit solle geklärt werden, wie die Beschäftigten an einem neu aufgestellten Standort ihre Jobs behalten können. Auch die Landesregierung sicherte ihre Unterstützung zu. Laut IG Metall lehnte Putzmeister das Alternativ-Konzept zur Sicherung des Standorts aber ab.