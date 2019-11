Vor den angekündigten Streiks am Donnerstag und Freitag bietet die Lufthansa kostenlose Umbuchungen auf andere Flüge oder auf die Bahn an. Gleichzeitig will die Fluggesellschaft den Arbeitsausstand gerichtlich stoppen lassen.

Wegen des drohenden Streiks der Flugbegleiter bietet die Lufthansa ihren Kunden umfassende kostenfreie Umbuchungen an. Wer ein Ticket für die geplanten Streiktage Donnerstag und Freitag besitzt, kann dieses einmalig umbuchen auf einen Flug der Lufthansa Group innerhalb der nächsten zehn Tage, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Für innerdeutsche Verbindungen bietet die Fluggesellschaft auch an, sie auf ihrer Website in Bahnfahrten umzuwandeln.

Keine Rolle spielt nach Unternehmensangaben die Frage, ob der ursprünglich gebuchte Flug tatsächlich ausfällt. Einen Ersatzflugplan für die Streikzeit will Lufthansa bis Mittwochmittag erstellen und dann im Internet veröffentlichen.

Lufthansa will Streik stoppen

Im Durchschnitt bietet die Lufthansa Group nach eigenen Angaben täglich 1.540 Verbindungen ab. Davon entfallen 580 Abflüge auf Deutschland und wiederum 380 auf die Kernmarke Lufthansa. Die Streikdrohung der Flugbegleitergewerkschaft Ufo umfasst bislang nur die Lufthansa-Abflüge aus Deutschland. Die Gewerkschaft hat aber eine Ausweitung angedroht.

Am Dienstag verkündete die Airline ebenfalls, dass sie den geplanten 48-Stunden-Streik ihrer Flugbegleiter mit juristischen Mitteln stoppen will. Man habe beim Arbeitsgericht Frankfurt eine einstweilige Verfügung beantragt, sagte ein Unternehmenssprecher.

Das Gericht muss nun prüfen, ob die Gewerkschaft mit ihrem angekündigten Arbeitskampf legale tarifliche Ziele verfolgt. Ob die Sache noch am Dienstag verhandelt werden sollte, war zunächst unklar.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 04.11.2019, 19.30 Uhr