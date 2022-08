Rund 4.000 Beschäftigte der Uniklinik Frankfurt sollen entlastet und besser bezahlt werden. Die Gewerkschaft Verdi droht mit Streik, falls bei der zweiten Verhandlungsrunde kein Durchbruch erzielt werde.

In den Tarifverhandlungen um bessere Arbeitsbedingungen für tausende Beschäftigte der Uniklinik Frankfurt erhöht die Gewerkschaft Verdi den Druck. Sollte bei der zweiten Verhandlungsrunde an diesem Mittwoch kein Durchbruch erzielt werden, will Verdi die Beschäftigten zu einem Warnstreik am Donnerstag und Freitag aufrufen.

Die Notdienstversorgung in der Klinik soll dabei aufrechterhalten bleiben, wie Gewerkschaftsvertreter am Montag in Frankfurt sagten. Das Uniklinikum nahm zunächst zu den Forderungen Verdis nicht Stellung.

Verdi kritisiert zu hohe Belastung der Beschäftigten

Verhandelt wird über einen Tarifvertrag und Entlastung für rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen der Uniklinik. Die Gewerkschaft fordert unter anderem die Einhaltung von selbst gesetzten Personalschlüsseln. Damit ist beispielsweise gemeint, wie viele Patienten eine Pflegekraft auf Station pro Schicht versorgen muss.

"Das Universitätsklinikum hat zwei Möglichkeiten: Entweder setzt es ausreichend Personal ein oder es muss Leistungen reduzieren", sagte Verdi-Verhandlungsführer Georg Schulze. Verdi kritisierte eine zu hohe Belastung der Beschäftigten des Krankenhauses. "Am meisten zu schaffen macht uns der Zeitdruck", sagte Rieke Kolbeck von der Anästhesie des Uniklinikums.

Die Uniklinik Frankfurt ist eine von nur zweien in ganz Hessen. Das Uniklinikum Gießen-Marburg wurde privatisiert und gehört zur Rhön-Klinikum AG.

Mehr als 10.000 abgesagte Operationen in NRW

Zuletzt gab es in Nordrhein-Westfalen einen wochenlangen Arbeitskampf um bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten der dortigen sechs Unikliniken. Weit mehr als 10.000 Operationen mussten wegen knapper Besetzung verschoben werden. Mitte Juli einigten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft auf einen Kompromiss, der unter anderem einen besseren Personalschlüssel insbesondere in patientennahen Berufsgruppen sowie eine schichtgenaue Belastungsmessung durch freie Tage vorsieht.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen