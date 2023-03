Warnstreik soll am Montag Bahnverkehr und Frankfurter Flughafen lahmlegen

Auf der Schiene, in der Luft und auf dem Wasser: Pendlerinnen, Pendler und Reisende in ganz Deutschland müssen sich am Montag auf weitreichende Verkehrseinschränkungen einstellen.

Betroffen von der beispiellosen Warnstreik-Aktion sind der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn sowie weiterer Eisenbahn-Unternehmen. Zusätzlich sei der öffentliche Nahverkehr in Hessen betroffen. Die Deutsche Bahn kündigte bereits an, dass am Montag "größtenteils kein Zug" fahren werde.

Mit einem großangelegten bundesweiten Warnstreik wollen die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gemeinsam den Druck in ihren Tarifverhandlungen erhöhen.