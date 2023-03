Alles steht am Montag Streik soll Verkehr am Montag lahmlegen

Der für Montag angekündigte bundesweite Warnstreik im Verkehrssektor wird auch in Hessen massive Auswirkungen haben.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi kündigten am Donnerstag an, dass sie gemeinsam zum Streik aufrufen werden, um so den Druck in ihren Tarifverhandlungen erhöhen. Betroffen von der beispiellosen Warnstreik-Aktion sind der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn sowie weiterer Eisenbahn-Unternehmen. Verdi will den Frankfurter Flughafen und den öffentlichen Nahverkehr in Hessen bestreiken.