Wenige Flüge, wenige Passagiere: Am Frankfurter Flughafen geht es am Donnerstag gemächlich zu. Bild © Ursula Mayer/hr

Der Streik der Lufthansa-Flugbegleiter sorgt seit Donnerstagmorgen für massive Ausfälle am Frankfurter Flughafen. 80 Prozent der geplanten Flüge fallen aus. Jetzt soll es zu einer Schlichtung kommen.

Wende am ersten Streiktag: Die Lufthansa will den Tarifkonflikt mit den Flugbegleitern nun doch in einer Schlichtung beilegen, die Gewerkschaft Ufo ging am Donnerstag auf das Angebot ein: Man werde die von Arbeitsdirektorin Bettina Volkens angeregten Gespräche über das Wochenende wahrnehmen, erklärte ein Ufo-Vertreter am Donnerstag. Der Streik soll unverändert auch am Freitag weiterlaufen, Ufo werde aber von einer Ausweitung des Streiks auf Lufthansa-Töchter absehen.

Nach einer monatelangen Gesprächspause hatte Vorstandschef Carsten Spohr am Donnerstag erklärt, dass man nun auch wieder das Gespräch mit suche.

Ufo hatte eine Schlichtung selbst ins Gespräch gebracht. Lufthansa hatte zuvor Verhandlungen mit der Gewerkschaft verweigert und deren Vorstand als nicht vertretungsberechtigt angesehen. "Es könnte ein richtiger Schritt sein. Ich hoffe sehr, dass ein ernsthafter Wille dahintersteckt", erklärte Ufo-Vize Daniel Flohr dem hr.

Hunderte Flüge gestrichen

Seit Donnerstagmorgen sorgt der Flugbegleiter-Streik am Frankfurter Flughafen für erhebliche Einschränkungen. Nach Ufo-Angaben hat die Lufthansa in Frankfurt 80 Prozent aller geplanten Flüge abgesagt. Rund 400 Verbindungen sind betroffen. Auch die Zahl der Landungen ist reduziert.

Am Boden bleiben innerdeutsche Flüge, etwa nach Hamburg, München und Stuttgart, genauso wie innereuropäische nach London, Paris oder Warschau. Auch Interkontinental-Verbindungen mussten annulliert werden.

Passagiere bleiben Flughafen fern

Der Flughafen am Donnerstagmorgen. Viele Lufthansa-Passagiere wurden umgebucht oder blieben gleich zu Hause. Bild © Lars Hofmann (hr)

In den Terminals am Frankfurter Flughafen ist es vergleichsweise leer und ruhig, weil viele der betroffenen Passagiere vorab informiert waren und vielfach auf die Bahn oder andere Flüge umgebucht wurden – oder gar nicht erst zum Flughafen kamen. Den Kunden hat Lufthansa bereits umfangreiche und kostenfreie Umbuchungsmöglichkeiten angeboten.

"Die ersten Kollegen, die jetzt zur Arbeit hätten kommen müssen, sind nicht erschienen. Die ersten Kollegen, die aus dem Ausland gekommen sind, haben sich schon den Streikaktivitäten angeschlossen", sagte Ufo-Sprecher Nicoley Baublies am frühen Morgen.

Auch Ufo-Vize Flohr sprach von einem Erfolg: "Die Organisierungswelle innerhalb der Kabine ist enorm", auch aus dem Ausland gebe es Zuspruch von Kollegen. Das Vorgehen der Lufthansa gegen einzelne Gewerkschafter und beim Versuch, den Streik rechtlich zu unterbinden, treibe die Leute zusammen, sagte Flohr dem hr. Die Lufthansa war am Mittwoch in zwei Instanzen gescheitert, das Landesarbeitsgericht entschied am Ende, der Streikaufruf von Ufo sei rechtens.

Bundesweit hat die Lufthansa für Donnerstag und Freitag rund 1.300 der 2.200 geplanten Flüge wegen des Streiks abgesagt. Ufo fordert für die rund 21.000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse.

