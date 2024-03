Zwei wartende Reisende am Dienstag am Bahnsteig in Darmstadt.

Zwei wartende Reisende am Dienstag am Bahnsteig in Darmstadt. Bild © Imago Images

Am Frankfurter Flughafen hat das Kabinenpersonal der Lufthansa die Arbeit niedergelegt, gleichzeitig standen wegen des nächsten GDL-Streiks die Züge still: Am Dienstag ging in Hessen nicht viel voran.

Videobeitrag Video Großstreik legt Bahnhöfe und Flughafen lahm Video Menschenleere Bahnsteige am Dienstagmorgen im Frankfurter Hauptbahnhof Bild © hr (Lars Hofmann) Ende des Videobeitrags

Aus Hessen führte am Dienstag kein Weg heraus: Auf der Schiene und in der Luft herrschte streikbedingt weitgehend Stillstand.

Im Güterverkehr läuft der Arbeitskampf der GDL schon seit Montagabend. Der bundesweite 24-stündige Ausstand der Lokführer im Fern- und Nahverkehr begann wie geplant in der Nacht zum Dienstag um 2 Uhr und sollte Mittwoch früh um 2 Uhr enden. Verzögerungen dürfte es aber auch danach noch geben.

Fünf S-Bahn-Linien eingestellt

Fahrgäste waren am Dienstag mit erheblichen Einschränkungen konfrontiert. Nach Angaben der Deutschen Bahn fielen in Hessen zahlreiche Regional- und S-Bahnen aus. Auf manchen Linien fuhren die Bahnen nur in stark ausgedünntem Takt.

Bei den S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet gab es laut RMV auf den Linien S2, S4, S5 und S7 keinen Betrieb. Die S1, S8 und S9 sollten laut Notfahrplan stündlich fahren. Bei den Linien S3 und S6 wurden einzelne Fahren angegeben.

Teils hielten Regionalzüge zusätzlich an S-Bahn-Stationen. Auch bei Regionalzügen kam es zu Ausfällen, einige Linien waren nur in ausgedünntem Takt unterwegs. Im Fernverkehr gab es laut Bahn wie bei vergangenen Arbeitskämpfen ein Grundangebot von rund einem Fünftel der Verbindungen.

Streik-Ende am Mittwoch: trotzdem Verspätungen möglich

Der Ausstand der GDL sollte bis Mittwoch um 2 Uhr dauern. Doch auch am Mittwoch dürfte sich der Streik noch auswirken: "Wir versuchen morgen den Verkehr planmäßig zu fahren, es kann aber noch zu einzelnen Verspätungen und Ausfällen kommen", hieß es am Dienstag bei der Bahn.

Auf den Bahn-Streik folgen ab Mittwoch bis in die Nacht auf Samstag Warnstreiks im kommunalen ÖPNV. Davon betroffen sind die Städte Frankfurt, Wiesbaden, Kassel und Gießen.

Ab Mittwoch Dreitägiger Nahverkehr-Streik in Frankfurt, Wiesbaden, Kassel und Gießen Streiks so weit das Auge reicht: Nach den Lokführern und dem Kabinenpersonal der Lufthansa wollen ab Mittwoch auch die Beschäftigten im Nahverkehr streiken - und das für drei Tage. Betroffen sind Frankfurt, Wiesbaden, Kassel und Gießen. Zum Artikel

Bahn scheitert vor Gericht

Die Deutsche Bahn wollte den nächsten Streik der GDL kurzfristig juristisch verhindern, scheiterte mit einem Eilantrag aber vor dem Arbeitsgericht Frankfurt. Gegen das Urteil hatte die Bahn beim Hessischen Landesarbeitsgericht Berufung eingelegt. Diese wurde am Dienstagnachmittag zurückgewiesen.

Die Vorlaufzeit von nur 22 Stunden sei "viel zu kurz", begründete die Bahn. Für die Fahrgäste sei das eine "blanke Zumutung". Die Wellenstreiks gefährdeten die Versorgung im Land. Der Vorsitzende Richter Michael Horcher sagte dagegen am Dienstag, das Instrument des Wellenstreiks der GDL als Nadelstichtaktik sei zulässig.

600 Flug-Ausfälle in Frankfurt

Und kaum war am Frankfurter Flughafen der Warnstreik beim Bodenpersonal zu Ende gegangen, herrschte dort am Dienstag schon wieder Ausnahmezustand: Die Kabinengewerkschaft Ufo hatte die rund 19.000 Flugbegleiter der Lufthansa und der Lufthansa Cityline für Dienstag und Mittwoch zum Streik aufgerufen. Bestreikt wurden am Dienstag alle Abflüge von Frankfurt von 4 bis 23 Uhr. Am Mittwoch soll der Streik alle Abflüge von München in derselben Zeit betreffen, wie Ufo mitteilte.

Die Lufthansa geht davon aus, dass in Frankfurt und München an den beiden Tagen insgesamt 1.000 Flüge ausfallen, davon 600 in Frankfurt. Dort waren demnach 70.000 Fluggäste betroffen. In München zwingt der Streik 50.000 zum Umplanen.