Behälter mit Atommüll in einer Lagerhalle von NCS in Hanau (Archivbild). Bild © picture-alliance/dpa

Streit um Atommüll-Zwischenlager in Hanau geht weiter

Wird Hanau zu einer Anlaufstelle für Atommüll aus ganz Deutschland? Das befürchtet die Stadt und verweigert daher die Genehmigung für ein Zwischenlager. Nun entscheidet das Bundesverwaltungsgericht.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich am Dienstag mit dem Streit um ein Atommüll-Zwischenlager in Hanau. Das Gericht muss entscheiden, ob das Entsorgungsunternehmen Orano NCS eine Baugenehmigung für eine weitere Halle von der Stadt bekommen kann.

Der Rechtsstreit um das Zwischenlager zieht sich bereits seit mehreren Jahren hin. Nachdem der Entsorgungsbetrieb in erster Instanz Erfolg hatte, scheiterte er in der Berufung vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof.

Fast 1.300 Container mit Atommüll

Orano NCS lagert im Technologiepark im Hanauer Stadtteil Wolfgang bereits in zwei Hallen schwach radioaktive Abfälle. Fast 1.300 Container stehen dort, daneben mehrere Fässer und Betonbehälter (Stand Ende 2019). Nach Angaben des hessischen Umweltministeriums handelt es sich dabei hauptsächlich um Abfälle aus der ehemaligen Brennelementeproduktion für Atommeiler. Die wurden im Osten von Hanau jahrzehntelang im sogenannten "Atomdorf" hergestellt. Unter diesem Namen war der Stadtteil in den 1980er Jahren als zentraler Ort der deutschen Atomwirtschaft bekannt.

Für eine dritte Halle bei Orano NCS erteilte die Stadt Hanau bislang keine Genehmigung. Die Begründung: Das Zwischenlager entspreche nicht den Vorgaben für das Gewerbegebiet, sagte Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) dem hr. "Wir haben in diesem Gewerbegebiet mittlerweile eine positive Entwicklung, mit Verwaltungs- und Bürogebäuden, einem Logistikzentrum. Das Zwischenlager würde dieser Entwicklung erheblich entgegenstehen."

Oberbürgermeister sieht Ruf der Stadt gefährdet

Kaminsky befürchtet, dass bei einer Erweiterung des Zwischenlagers radioaktive Abfälle aus ganz Deutschland nach Hanau kommen könnten. "Es steht auf dem Spiel, dass bundesweit nicht gelöste Endlagerprobleme in Hanau zwischenlagert werden", sagte er dem hr. "Deshalb geht es um den Ruf und die Attraktivität der Stadt."

Welcher Müll in der neuen Halle genau gelagert werden soll, dazu wollte Orano NCS mit Verweis auf das laufende Gerichtsverfahren nichts sagen. Oberbürgermeister Kaminsky äußerte sich zum möglichen Ausgang des Verfahrens zurückhaltend: "Nachdem der Hessische Verwaltungsgerichtshof unserer Auffassung zugestimmt hat, bin ich vorsichtig optimistisch, dass das Bundesverwaltungsgericht uns wieder recht geben wird."

Falls die Stadt Hanau den Prozess verlieren sollte, müsste sie das Urteil endgültig akzeptieren. Ob dann tatsächlich zusätzlicher Atommüll im Rhein-Main-Gebiet gelagert werden könnte, müsste dann allerdings zunächst das Umweltministerium noch einmal strahlenschutzrechtlich prüfen.