Der Streit um die künftigen Betriebsrenten beim Rüsselsheimer Autobauer Opel wird schärfer.

Nachdem der Konzern in Verhandlungen seine Vorstellungen für die rund 15.000 Mitarbeiter konkretisiert hatte, spricht der Betriebsrat von einem "Skandal". Die Betriebsrenten sollten um 80 Prozent gesenkt werden, schrieben die Arbeitnehmervertreter in einem am Montag intern veröffentlichten Newsletter. Das Unternehmen des Stellantis-Konzerns wies die Darstellung am Dienstag zurück. Die genannten Einsparziele seien falsch.