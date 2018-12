Luftaufnahme vom Erlebnisbad Tournesol in Idstein.

Luftaufnahme vom Erlebnisbad Tournesol in Idstein. Bild © Tournesol Idstein

Gerichtsvollzieherin schließt Erlebnisbad in Idstein

Nach jahrelangem Zwist zwischen Eigentümer und Betreiber ist das Allwetterbad Tournesol in Idstein geschlossen. Nun bemüht sich die Stadt, den Betrieb noch vor Weihnachten wieder anlaufen zu lassen.

Allwetterbad Tournesol in Idstein wegen Finanzschwierigkeiten geschlossen

Die Gerichtsvollzieherin kam am Montagmorgen. Sie ließ Kassen und Computer abbauen, schloss das Allwetterbad Tournesol in Idstein (Rheingau-Taunus) und vollstreckte damit ein Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden im Namen der österreichischen Oberbank. Der Bank mit Hauptsitz in Linz gehört die Anlage. Ein Sprecher sagte auf Anfrage, seit Jahren suche man nach einer Lösung mit dem Betreiber des Bads. Weil diese nicht zustande kam, habe man nun den Betreiber vor die Tür setzen müssen.

Bei der Betreibergesellschaft Tournesol Idstein Betriebs GmbH war am Montag niemand zu erreichen, und auch sonst belibt in dem Fall vieles im Dunkeln. Die Oberbank nennt mit Verweis auf das laufende Verfahren vor Gericht keine Einzelheiten. Laut Wiesbadener Kurier liegen sich Eigentümer und Betreiber seit Jahren in den Haaren. Der jährliche Pachtzins von 1,8 Millionen Euro sei seit Jahren nicht geflossen.

Neuer Betreiber schon in dieser Woche?

Der Banksprecher schrieb am Montag lediglich, man wolle "eine für alle Beteiligten tragbare Lösung finden". Für Gespräche mit möglichen neuen Betreibern des 2009 eröffneten Erlebnisbads mit jährlich rund 350.000 Besuchern stehe man bereit. "Aus unserer Sicht steht einem zeitnahen Weiterbetrieb des Bades nichts entgegen, soweit die Stadt Idstein bereit ist, den ihrerseits erforderlichen Beitrag zu leisten."

Idsteins Bürgermeister Christian Herfurth (CDU) teilte mit, die Stadt wolle eine Betreibergesellschaft gründen, "um die unsichere Situation so schnell wie möglich im Sinne der Bürger sowie Arbeitnehmer des Bades zu lösen". Der Leiter des städtischen Hauptamts, Peter Werner, sagte der Nachrichtenagentur dpa, ein Investor habe sein Interesse bekundet und wolle diese Woche eine Entscheidung treffen. Die Stadt bemüht sich laut Bürgermeister Herfurth im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum, dass der Badebetrieb noch vor Weihnachten wieder aufgenommen wird. Im Gespräch sei ein Betreiber, der bereits im Rhein-Main-Gebiet tätig ist.

Stadt gibt jährlich halbe Million für Schwimmunterricht

Ob die Stadt Anteile an einer neuen Betreibergesellschaft halten will, blieb am Montag auch auf Nachfrage beim Bürgermeister unklar. Bislang erhält der Betreiber des Bads von der Kommune einen jährlichen Betriebskostenzuschuss von 540.000 Euro, davon 50.000 Euro wiederum vom Rheingau-Taunus-Kreis, damit Schüler aus dem Idsteiner Land dort zum Schwimmunterricht gehen können. Die Stadt habe zudem im jahrelangen Streit zwischen Eigentümer und Betreiber zu vermitteln versucht, schrieb Bürgermeister Herfurth.

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass der bisherige Betreiber all seinen Verpflichtungen gegenüber den mehr als 100 Mitarbeitern nachkommt. Die Löhne und Gehälter für November seien pünktlich bezahlt worden.