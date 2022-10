Die Bundesländer bekommen die Energiekrise einer Studie zufolge wirtschaftlich unterschiedlich stark zu spüren.

Die Folgen von teurem Gas treffen laut der Rating-Agentur Scope nur Rheinland- Pfalz und Sachsen-Anhalt stärker als Hessen. In diesen Ländern ist die Chemieindustrie relativ stark vertreten. Scope hat analysiert, wie hoch der Anteil der energieintensiven Branchen an der Bruttowertschöpfung in den Ländern ist und welche Rolle Gas im Energieverbrauch spielt. Die Länder würden die Rückgänge verkraften, folgert die Rating-Agentur aus ihrer Recherche.