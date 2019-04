Nach Sturmschäden an der Bahnstrecke bei Kriftel (Main-Taunus) pendeln S-Bahnen zwischen Niedernhausen und Hofheim sowie Frankfurt Höchst und Dietzenbach.

Laut RMV ist zusätzlich eine Bahnübergangsstörung in Lorsbach (Main-Taunus) Grund für die Behinderungen. Am Mittwochabend war bei Kriftel ein Baum auf die Gleise gestürzt. Die Feuerwehr räumte die Strecke in der Nacht.