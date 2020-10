Die umstrittene Windstromtrasse Suedlink wird nicht über osthessisches Gebiet führen. Diese Mitteilung der Bundesagentur beendet jahrelange Proteste.

Von der Nordsee bis nach Süddeutschland soll die Gleichstromtrasse Suedlink Windenergie führen – und helfen, ab dem Jahr 2050 80 Prozent des Stroms für Deutschland aus erneuerbaren Energiequellen zu liefern. Pläne, die Trasse Osthessen durchqueren zu lassen, führten seit Jahren zu erbittertem Widerstand. Jetzt ist das vom Tisch.

Denn die Trasse wird nun an Osthessen vorbei durch das Nachbar-Bundesland Thüringen führen, wie die Bundesnetzagentur am Freitag mitgeteilt hat. Damit folgt die Agentur in ihrer Festlegung weitestgehend dem Vorschlag der Netzbetreiber TenneT und Transnet BW.

Ursprünglich war eine Streckenführung durch den Kreis Fulda entlang der A7 und durch den Main-Kinzig-Kreis geplant. Dagegen hatte es mehr als sechs Jahre lang Widerstand von Anwohnern gegeben. Die Suedlink-Trasse soll den Offshore-Windstrom von der Nordsee bis in die süddeutschen Ballungsräume an Main und Neckar transportieren.

"Wir dürfen stolz sein"

Politiker aus der Region reagierten erleichtert. So sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Brand der Fuldaer Zeitung : "Wir dürfen auf dieses Ergebnis stolz sein." Die nun genehmigte Trasse sei besser für Umwelt, Wirtschaft und Bürger.

Erleichterung äußerte auch der Hünfelder Bürgermeister Benjamin Tschesnok (CDU) dem Blatt gegenüber: Die Anstrengungen hätten sich gelohnt, jahrelang "fachlich fundierte Argumente" gegen die Trassenführung zusammengetragen.

