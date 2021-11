"Supermarktzug" in Frankfurt

Ein zu einem Supermarkt umgebauter Zug ist am Freitag am Frankfurter Hauptbahnhof in Betrieb genommen worden.

Wie die Deutsche Bahn-Tochter DB Regio, der Nahversorger Rewe Region Mitte und der Verein Fairtrade Deutschland mitteilten, werden in dem "Fairen Supermarktzug" künftig regionale, ökologische und fair gehandelte Produkte angeboten. Nächste Stationen sind Gießen, Fulda, Kassel, Darmstadt und Wiesbaden.