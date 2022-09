Die Deutsche Bundesbankin Frankfurt gibt an diesem Wochenende in ihrem Ausweichquartier an der Frankfurter Taunusanlage Einblicke in ihre Arbeit.

Für Besucherinnen und Besucher gibt es unter anderem einen Goldbarren zum Anfassen, Einblicke in das Büro von Bankpräsident Nagel und einen Rundgang im früheren Reichsbankgebäude. Außerdem stehen per Virtual-Reality-Brille der Goldtresor und der Sitzungssaal im Turm der Europäischen Zentralbank offen. Die Bundesbank besteht seit 65 Jahren. Ihr Präsident Nagel stellt sich an bei- den Tagen den Fragen der Besucher.