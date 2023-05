Tarifeinigung am Uniklinikum Gießen-Marburg

Am Uniklinikum Gießen und Marburg (UKGM) haben die Mitglieder der Gewerkschaft Verdi dem erzielten Verhandlungsergebnis für einen Tarifvertrag Entlastung und Beschäftigungssicherung zugestimmt.

"Die Entlastung für die Beschäftigten der Uniklinik kann nun kommen. Jetzt gehen wir mit diesem Votum in die Fertigstellung des Tarifvertrages", sagte Verdi-Verhandlungsführer Dzewas-Rehm am Freitag. Der bundesweit erste Vertrag dieser Art in einem privaten Krankenhaus beinhaltet schichtgenaue Personalvorgaben.