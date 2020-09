Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen sind die Warnstreiks angelaufen. Der Schwerpunkt liegt auf Gesundheits- und Sozialeinrichtungen.

Videobeitrag Video zum Video Warnstreik am Klinikum Höchst [Videoseite] Video hr-Reporter Jonas Schulte am Klinikum Höchst Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben am Donnerstag die Arbeit niedergelegt. Der Schwerpunkt der Proteste liegt auf Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und einzelnen Trägern der sozialen Arbeit. "Die Leute stehen mit Abstand zusammen", sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi . "Die Stimmung ist gut. Die Leute sind sehr entschlossen."

Mit der Frühschicht seien bereits Aktionen in Frankfurt und Offenbach angelaufen, erklärte die Sprecherin. Proteste sollte es auch in Friedberg und Bad Nauheim (zu den Einrichtungen) geben. Die Warnstreiks sollten bis zur Spätschicht gehen. "In den Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen ist die Notfallversorgung sichergestellt. Geplante Operationen könnten verschoben werden", hatte Verdi im Vorfeld mitgeteilt. In mehreren Bundesländern hatten schon am Dienstag die angekündigten Warnstreiks begonnen.

Zweite Runde ohne Annäherung

Die Gewerkschaft will mit den Warnstreiks ihre Lohnforderungen im laufenden Tarifstreit mit Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. Verhandelt wird über die Einkommen von mehr als zwei Millionen Beschäftigten. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 4,8 Prozent mehr Lohn. Den Beschäftigten sollen mindestens 150 Euro mehr pro Monat zugesichert werden.

Sie fordern eine Laufzeit von zwölf Monaten, die kommunalen Arbeitgeber wollen eine längere Laufzeit. Die zweite Verhandlungsrunde war am Wochenende in Potsdam ohne Annäherung zu Ende gegangen. Bund und Kommunen hatten dort noch kein Angebot vorgelegt.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Warnstreiks im öffentlichen Dienst [Audioseite] Audio Verdi hat auch Klinikbedienstete zu Warnstreiks aufgerufen. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) Ende des Audiobeitrags

Diese Einrichtungen werden bestreikt:

Rhein-Main

Klinikum Frankfurt Höchst

Einrichtungen des AWO Bezirksverbandes Hessen Süd im ver.di-Bezirk Frankfurt und Region

AWO-Kreisverband Frankfurt

AWO-Johanna Kirchner Stiftung

Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe

Frankfurter Verein für soziale Heimstätten

Praunheimer Werkstätten

Henry und Emma Budge Stiftung

Verein für Arbeits-und Erziehungshilfe

Sana Klinikum Offenbach

Seniorenzentrum Offenbach

Oberurseler Werkstätten

Mittel- und Osthessen

Gesundheitszentrum Wetterau mit den Klinken Bürgerhospital in Friedberg, Hochwaldkrankenhaus in Bad Nauheim und dem städtischen Haus in Schotten

Sendung: hr-iNFO, 24.09.2020, 06.00 Uhr