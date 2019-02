Tarifpartner im öffentlichen Dienst peilen Einigung Ende März an

Die Tarifverhandlungen für rund 45.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst sollen Ende März zu einem positiven Abschluss kommen. Darauf einigten sich die Gewerkschaften mit dem Land. Zuvor hatte Innenminister Beuth die Forderungen als "völlig überzogen" abgekanzelt.

Bei den Tarifverhandlungen für die etwa 45.000 Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben sich das Land die Gewerkschaften nach einstündigen Gesprächen auf ein zweites Treffen Ende März verständigt. Ziel sei, bei den auf zwei Tage angesetzten Gesprächen am 28. und 29. März bereits einen Abschluss zu erzielen, sagte eine Verdi-Sprecherin am Freitag nach dem Start der Verhandlungen in Wiesbaden. Die Bereitschaft dazu sei auf beiden Seiten vorhanden.

Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld für die Mitarbeiter, mindestens aber 200 Euro mehr pro Monat. Das hatte Innenminister Peter Beuth (CDU) als "völlig überzogen und unangemessen" zurückgewiesen. Die Forderungen der Gewerkschaften würden das Land in Summe 750 Millionen Euro kosten. Das Land wolle die Beschäftigten natürlich angemessen bezahlen und die Landesverwaltung leistungsfähig halten. Aber auch wegen der sich abschwächenden Konjunktur seien die Forderungen deutlich zu hoch.

Lärm für mehr Geld

Die Gewerkschaften hatten ihre Forderungen mit der guten Kassenlage des Landes sowie auch dem harten Wettbewerb um Nachwuchskräfte begründet. Der öffentliche Dienst müsse außerdem zukunftsfähig gemacht werden. Um ihren Anliegen Nachdruck zu verleihen, waren vor dem Verhandlungsort im Innenministerium Beschäftigte mit Transparenten und Trillerpfeifen erschienen.

Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper sagte, höhere Löhne und damit mehr Kaufkraft seien die beste Absicherung gegen konjunkturelle Risiken. Die Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst in Hessen liege immer noch 4,5 Prozent hinter den Gehältern in der Wirtschaft.

Mehrere Gewerkschaften am Verhandlungstisch

Arbeitgebervertreter: Innenminister Beuth (CDU) Bild © picture-alliance/dpa

Bei den Gesprächen sitzt der Innenminister für das Land am Verhandlungstisch. Neben der Gewerkschaft Verdi ringen auf Arbeitnehmerseite noch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der dbb Beamtenbund und Tarifunion bei den Gesprächen um mehr Geld. Die zweite Gesprächsrunde soll in Dietzenbach bei Offenbach stattfinden.

Hessens Linkspartei unterstützt die Forderungen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. "Sie leisten täglich eine wichtige Arbeit für die Allgemeinheit und haben es verdient, dass ihre Tätigkeit endlich mehr wertgeschätzt und höher entlohnt wird", sagte der Linken-Vorsitzende Jan Schalauske. Der öffentliche Dienst trage dazu bei, dass die Wirtschaft wachse und die Steuereinnahmen sprudelten.

Abschluss 2017: Plus 4,2 Prozent und Jobticket

Bei der Tarifeinigung im März 2017 sah der Abschluss Einkommensverbesserungen von insgesamt 4,2 Prozent vor. Ein weiteres Ergebnis: Die Einführung des Jobtickets für den öffentlichen Personennahverkehr zum 1. Januar 2018. Der bisherige Tarifvertrag hatte eine Laufzeit bis Dezember 2018. Er wurde mit vier Monaten Verzögerung auf die rund 115.000 Beamten des Landes übertragen .

Anders als in Hessen laufen die Verhandlungen von Verdi und dbb mit der TdL für den öffentlichen Dienst der Länder bereits, der Auftakt Anfang vergangener Woche in Potsdam verlief ergebnislos . Die Positionen von Gewerkschaften und Arbeitgebern liegen weit auseinander, es könnten Streiks folgen.

Wie in Hessen fordern die Gewerkschaften für die Angestellten in den übrigen Bundesländern sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Betroffen sind rund 3,3 Millionen Menschen - denn verhandelt wird für eine Million Tarifbeschäftigte, übertragen werden soll das Ergebnis auf rund 2,3 Millionen Beamte und Ruheständler.