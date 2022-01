Die Tarifverhandlungen für die Landes- und Förderbanken sind am Donnerstag in Frankfurt in fünfter Runde fortgesetzt worden.

Die Gewerkschaft Verdi hatte mit Warnstreiks im Vorfeld ihre Forderung nach einem verbesserten Angebot der Arbeitgeber untermauert. Der Bundesverband öffentlicher Banken mahnte eine baldige Einigung an. Die Verhandlungen laufen seit 23. Juni.