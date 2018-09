Auf Nimmerwiedersehen? Immer mehr Halter lassen ihre abgemeldeten Autos einfach irgendwo in der Stadt stehen.

Auf Nimmerwiedersehen? Immer mehr Halter lassen ihre abgemeldeten Autos einfach irgendwo in der Stadt stehen. Bild © picture-alliance/dpa

Auf Parkflächen und an Straßenrändern

Abgemeldet, abgestellt: Immer mehr Autos ohne Zulassung und Kennzeichen blockieren in den Städten Parkflächen und Straßen. Für die Kommunen ist das ein Ärgernis - die Polizei warnt sogar vor Gefahren.

So ein altes Auto kann viel Ärger machen: Den Wagen einfach in der Stadt zu parken und stehen zu lassen, scheint für immer mehr Halter eine vermeintlich praktische Lösung zu sein. Hessische Kommunen klagen, dass die Zahl der Fahrzeuge ohne Zulassungsplakette oder Kennzeichen zunimmt. Mittlerweile sind es tausende, die in den Städten Straßenränder und Parkflächen blockieren.

2.100 Fälle in Frankfurt

In Frankfurt wurden 2017 mehr als 2.100 Fahrzeuge ohne Kennzeichen im öffentlichen Raum erfasst, in Kassel waren es 1.500. Darmstadt zählte 755 abgemeldete Wagen, Wiesbaden 300 und Gießen 66.

Die abgemeldeten Autos können auch zu einer Gefahr werden, warnt Michael Zollmann, Abteilungsleiter der kommunalen Verkehrspolizei in Wiesbaden. Denn solche Autos seien nicht versichert. Wenn jemand durch das Fahrzeug zu Schaden komme, hafte der Halter privat. Wenn er dies nicht könne, bleibe ein mögliches Opfer auf dem Schaden sitzen. Gefährlich werden können solche Fahrzeuge beispielsweise, wenn Flüssigkeiten auslaufen.

Markieren, Abschleppen, Verschrotten

Die Kommunen beobachten außerdem eine steigende Tendenz: Die Problematik habe in den vergangenen Jahren zugenommen, sagt Peter Neidel, Stadtrat in Gießen. Die Verwaltung denke über ein höheres Bußgeld nach. Auch die Stadt Wiesbaden registriert einen leichten Anstieg. Dabei macht man in der Landeshauptstadt kurzen Prozess: Nach drei Tagen kommt der Abschleppwagen.

Das Vorgehen der hessischen Städte gegen die illegal abgestellten Autos ist in der Regel gleich: Das Fahrzeug wird markiert und der Halter aufgefordert, es zu entfernen. Kommt er dem nicht nach, wird der Wagen abgeschleppt und nach einer bestimmten Frist verkauft oder verschrottet. Bei den Bußgeldern gibt es hingegen deutliche Unterschiede.

Bis zu 500 Euro Bußgeld in Frankfurt

In Frankfurt werde nur bei einer akuten Gefahr abgeschleppt, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Bei einer Vielzahl von Fahrzeugen sei das nicht der Fall. Durch Kennzeichen oder die Fahrzeug-Identifizierungsnummer könne man den Halter ermitteln und auffordern, das Fahrzeug umgehend zu entfernen. Bis zum Abschleppen eines Autos könnten Monate vergehen. Den Haltern drohe ein Bußgeld von 120 Euro oder einer Strafanzeige, abhängig vom Wert des Fahrzeuges liege diese bei 300 bis 500 Euro.

In Darmstadt wurden von den 755 abgemeldete Fahrzeuge 21 abgeschleppt und fünf direkt verschrottet worden, sagte ein Sprecher der Stadt. In 70 Fällen wurde Anzeige erstattet, es gab jeweils 60 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg.

In Kassel werden die jährlich 1500 außer Betrieb gesetzte Fahrzeuge mit einem roten Aufkleber markiert. Damit verbunden ist die Aufforderung, das Auto zu beseitigen. Bis zu 85 würden in der Regel abgeschleppt, sagte ein Sprecher. Die Fristen dafür seien grundsätzlich nicht festgelegt: "Sie sind abhängig vom Umfang der Störung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung und werden nach Einbeziehung verschiedener Faktoren direkt vor Ort beurteilt." Es drohen 60 Euro Bußgeld plus weitere Gebühren und ein Punkt in Flensburg.

In Wiesbaden wird nach dem Abschleppen fünf bis sechs Wochen gewartet, dann verwerte man das Auto - durch Verschrotten oder Verkauf, erklärt die Stadt. Ein Problem sei, ausländische Fahrzeughalter zu ermitteln. Das Bußgeld liege bei 50 Euro, hinzukämen 235 Euro fürs Abschleppen und zwölf Euro pro Tag, den das Auto aufbewahrt wird.

In Gießen wurden 2017 insgesamt 66 Fahrzeuge ohne Kennzeichen markiert. "Abgeschleppt und verwertet wurden im letzten Jahr zwölf Fahrzeuge nach einer Frist von mindestens vier Wochen und einem Tag", sagt Stadtrat Neidel. Im Regelfall werden die Halter ermittelt. Für jedes abgestellte Fahrzeug ohne Kennzeichen werde ein Bußgeld von 100 Euro gegen den letzten bekannten Halter verhängt.