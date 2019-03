Nach einem Telefon- und Internetausfall für rund 28.000 Anschlüsse in Südhessen sind die technischen Probleme beim Anbieter Entega weitgehend behoben.

Vereinzelt gebe es aber noch Probleme, so in Fürth und Erbach, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Diese sollten aber bald behoben sein.