An den Sicherheitskontrollen kam es am Sonntag zu langen Staus. Bild © picture-alliance/dpa

Wartezeiten am Frankfurter Flughafen

Tausende Lufthansa-Passagiere haben am Frankfurter Flughafen ihre Flüge verpasst. Der Grund waren außergewöhnlich lange Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen. Die Airline sieht erhebliche Qualitätsprobleme an Deutschlands größtem Drehkreuz.

Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen von bis zu 90 Minuten haben am Frankfurter Flughafen dafür gesorgt, dass am Samstag mehrere tausend Lufthansa-Passagiere ihre Flüge verpasst haben.

"Obwohl sie frühzeitig zum Frankfurter Flughafen angereist waren, erreichten 3.000 Passagiere ihre Flüge nicht mehr rechtzeitig", erklärte ein Lufthansa-Sprecher am Sonntag. An den Kontrollen im Terminal 1 hatten sich besonders am Samstagvormittag lange Schlangen gebildet.

Lufthansa kritisiert Überlastung an Kontrollen

Weil Passagiere nicht rechtzeitig zum Flieger kamen und ihr Gepäck daher wieder ausgeladen werden musste, hoben nach Angaben der Lufthansa 88 ihrer Maschinen zu spät ab. Die so entstandenen Verspätungen hätten sich auf 16 Stunden summiert. Insgesamt habe es am Samstag 430 Lufthansa-Starts gegeben, 68.000 Passagiere hätten ursprünglich mitfliegen wollen.

"Am vierten Adventswochenende sind erneut große Qualitätsprobleme am Frankfurter Flughafen deutlich geworden", kritisierte Lufthansa-Manager Detlef Kayser. Das System der Sicherheitskontrollen sei zu Spitzenzeiten "offenkundig überlastet". Das Problem müsse im kommenden Jahr "dringend" gelöst werden.

"Keine schöne Situation"

Ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport bestätigte die Probleme. Der Samstag sei ein "absoluter Spitzentag" mit fast 200.000 Passagieren gewesen, sagte ein Sprecher am Sonntag. Üblich seien derzeit 150.000 bis 180.000 Reisende. Am Samstagvormittag habe es sich an den Sicherheitskontrollen geballt. Das sei "keine schöne Situation", betonte der Sprecher. Der Betrieb am Sonntag lief demnach aber wieder geregelt.

Die für die Kontrollen zuständige Bundespolizei will nun gemeinsam mit ihren drei Sicherheitsdienstleistern analysieren, wie es zu der Situation am Samstag kommen konnte, wie ein Sprecher sagte. Es sei bekannt, dass die Dienstleister zu wenig Personal hätten und zudem die Infrastruktur bei einem hohen Passagieraufkommen an ihre Grenzen stoße. Es seien ja teilweise alle Kontrollstationen besetzt gewesen, sagte der Bundespolizeisprecher.

Fraport verspricht Verbesserungen

Ab 2019 soll es an den Sicherheitskontrollen deutliche Verbesserungen geben. Es sollen weitere Kontrollspuren eingerichtet werden. Außerdem wird es eine "Überholspur" geben, an der bis zu drei Passagiere gleichzeitig ihr Handgepäck ablegen können.

Der Frankfurter Flughafen ist der Airport mit dem höchsten Passagieraufkommen in Deutschland. Auf der Internetseite wurden Fluggäste auch am Sonntag noch aufgerufen, mindestens drei Stunden vor Abflug im Terminal einzutreffen, da es "ein sehr verkehrsreicher Tag" sei. Auch sollte Handgepäck möglichst aufgegeben werden, um Wartezeit an den Kontrollstellen zu verkürzen.

