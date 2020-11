Die Supermarktkette Tegut hat nach eigenen Angaben vom Donnerstag einen digitalen Testladen in Fulda eröffnet.

Die Kunden sollen ihre Artikel scannen und per App, Kredit- oder Girokarte bezahlen, ohne an eine Kasse zu gehen. Mit dem Konzept sei eine Öffnung "praktisch rund um die Uhr möglich". So will die Firma nach eigenen Angaben neue Kunden gewinnen.