Die Zukunft der Mitarbeitenden der Bio-Supermarktkette Basic ist geklärt: Das Fuldaer Handelsunternehmen Tegut führt künftig die Läden. Bald beginnt die Umgestaltung. Betroffen sind auch zwei Geschäfte in Frankfurt.

Audiobeitrag Audio Tegut übernimmt Bio-Supermarktkette Basic Audio Die Supermarktkette Basic verkauft Bio-Produkte. Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Der Lebensmittelhändler Tegut hat die insolvente, auch in Frankfurt vertretene Bio-Supermarktkette Basic samt ihrer 500 Beschäftigten übernommen. In den kommenden Wochen werden die Ladengeschäfte umgestaltet, wie Tegut am Dienstag am Stammsitz in Fulda mitteilte.

Die 19 Standorte, darunter zwei im Frankfurter Nordend, sowie die Münchener Zentrale gehörten nach längeren Verhandlungen nun zur Tegut-Familie, erklärte das Unternehmen. Zuvor waren Einspruchsfristen abgelaufen und der Insolvenzplan gerichtlich bestätigt worden. Angekündigt hatte Tegut seine Pläne schon im Frühjahr.

Vertraute Kernelemente sollen erhalten bleiben

Die bisherigen Basic-Märkte würden in den kommenden Wochen auf die Dachmarke Tegut umgeflaggt. Sie sollen aber Kernelemente behalten, die der Kundschaft vertraut seien, erklärte Tegut-Geschäftsführer Thomas Gutberlet. Aus Basic werde ein Supermarkt mit Bio-Schwerpunkt. Die Bedientheken würden ausschließlich mit Bio-Ware weiterbetrieben.

Basic-Vorstand Christoph Eich zeigte sich erleichtert darüber, dass die Mitarbeitenden endlich Klarheit über ihre Zukunft hätten. Durch die Übernahme könnten beide Unternehmen voneinander lernen.

Im Dezember vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass Basic sich im Schutzschirmverfahren sanieren will. Wie bei den meisten anderen deutschen Bio-Supermärkten hätten die Preiserhöhungen bei Lebensmitteln zu einer Zurückhaltung der Verbraucher geführt, hatte das Unternehmen damals mitgeteilt. Hinzu kämen die stark gestiegenen Energiekosten, die den Einzelhandel mit seinen großen Flächen besonders träfen.

Stillschweigen über Kaufpreis

Im April war der Plan vorgestellt worden, dass Tegut sämtliche Standorte mit der Ausnahme Rosenheim übernehme. Die Geschäfte befinden sich hauptsächlich in Bayern und Baden-Württemberg. Über den Kaufpreis vereinbarten die beiden Unternehmen Stillschweigen.

Das Handelsunternehmen Tegut aus Fulda betreibt deutschlandweit über 300 Lebensmittelmärkte mit einem traditionell hohen Bio-Anteil und ist seit 2013 ein Teil der Schweizer Genossenschaft Migros.