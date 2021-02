Die Logistikbranche will grüner werden: weg von schmutzigen Diesel-Lastern, hin zu sauberen Brennstoffzellen-Lkw. Osthessen ist eines von 13 deutschen Test-Gebieten. Aber das Wichtigste fehlt noch.

An Wasserstoff-Tankstellen werden die Brennstoffzellen-Lkw betankt.

Osthessen ist einer der Logistik-Knotenpunkte Hessens. Im Raum Fulda und Bad Hersfeld verlaufen mit den dortigen Autobahnen wichtige Nord-Süd-Stränge. Deswegen wurde die Region auch als eine von 13 bundesweit ausgewählt, um an einem großen Zukunftsprojekt mitzuwirken.

Es geht um nichts weniger als eine Transformation des Güter- und Nutzfahrzeugverkehrs auf der Straße. Die Vision: diesel-betriebene und Luft verschmutzende Lastwagen sind passé, der Umstieg auf saubere Brennstoffzellen-Lkw mit geringerem CO2-Ausstoß gelingt.

Neben Lastern können auch Busse im Nahverkehr oder Müllwagen der Stadtreinigung damit ausgestattet werden. In wenigen Jahren sollen 1.000 Nutzfahrzeuge mit den Brennstoffzellen-Antrieb in Fulda und Umgebung unterwegs sein - so lautet das Ziel des Verkehrsprojekts.

Mit Brennstoffzellen Klimaziele erreichen

Die Brennstoffzelle ist ein schadstofffreier Antrieb. Es wird Wasserstoff getankt und in elektrische Energie umgewandelt, die den Elektromotor antreibt. Dieser Antrieb könne einen Beitrag dazu leisten, dass die Bundesregierung ihre Klimaziele erreicht, erklären die Landesenergieagentur (LEA) und die Stadt Fulda.

Zudem soll das Thema grüne Verkehrsdienstleistungen als Alleinstellungsmerkmal für regionale Verkehrsunternehmen positioniert werden. Die Initiatoren und Teilnehmer versprechen sich auch eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts. So könnten neue Arbeitsplätze entstehen.

Mehr als 90 Akteure haben bereits ihr Interesse an einer Teilnahme signalisiert. Dazu zählen Energieversorger, Tankstellenbetreiber, Logistikunternehmen und Endkunden wie etwa die in Fulda ansässige Handelskette Tegut, die sehr stark auf Bio-Lebensmittel setzt.

Logistiker brauchen große Reichweite

Einer der Partner ist das Logistik-Unternehmen Zufall in Fulda. Für die Spedition sind täglich mehrere Hundert Lkw in Europa unterwegs. Mit dem reinen Elektro-Antrieb hat Logistik-Leiter Christoph Helmke bisher schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen ist die Spedition stark an den Brennstoffzellen-Lkw interessiert. "Sie sollten auf jeden Fall voll auslastbar sein. Das ist das Handicap beim Elektro-Lkw. Man hat wegen der schweren Batterien relativ wenig Zuladung." Und die Reichweite sei auch nicht so überzeugend. "1.000 Kilometer benötigen wir schon."

Doch momentan mangelt es noch am Wesentlichen: an den Lkw und auch an Tankstellen. Bislang gibt es nur wenige Tankstellen in Deutschland, in Osthessen noch keine einzige. Sie sollen an den Knotenpunkten der Autobahnen A4, A5, A7 und A66 entstehen und Osthessen zu einem Umschlagsort für Wasserstoff in Deutschland machen.

"Es wird Richtung Wasserstoff gehen"

Heinrich Lienkamp, Vorstandsvorsitzender der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Initiative Hessen , erklärte zum Thema Tanken: Die Brennstoffzelle habe den Vorteil kurzer Betankungszeiten und hoher Reichweite bei gleichzeitig verhältnismäßig geringem Gewichts- und Platzbedarf. Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), ist überzeugt, dass sich der Antrieb durchsetzen wird. "Es wird Richtung Wasserstoff gehen."

Lastwagen mit der Zukunftstechnologie sind aber in Osthessen auch noch rar. Der Autobauer Hyundai als Projekt-Partner hat zwar zuletzt bereits 1.000 Brenstoffzellen-Lkw ausgeliefert - aber die gingen alle in die Schweiz.

Die Ziele des Projekts namens HyWheels sind dennoch ehrgeizig. In wenigen Jahren sollen 1.000 Brennstoffzellen-Nutzfahrzeuge in Osthessen unterwegs sein. In den nächsten Monaten soll ein konkreter Fahrplan zur Realisierung des Projekts ausgearbeitet werden, wie der Fuldaer Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU) sagte. Damit das Projekt in der Startphase ins Rollen kommt, hat das Bundesverkehrsministerium einen Zuschuss von 300.000 Euro gewährt - nicht gerade ein Turbo, aber immerhin eine Antriebshilfe.

Bundesregierung verfolgt Wasserstoffstrategie

Die Bundesregierung verfolgt eine Nationale Wasserstoffstrategie . Für sie ist Wasserstoff ein Schlüssel-Element der Energiewende. Bis 2030 sollen in Deutschland Erzeugungsanlagen von bis zu fünf Gigawatt Gesamtleistung entstehen samt der dafür notwendigen zusätzlichen Ökostrom-Anlagen, vor allem Windräder auf See. In Hessens Nachbarland wurde im Mai ein großer Schritt angekündigt. Bis 2023 sollen 100 Wasserstoff-Tankstellen entstehen.

In Hessen gibt es erst einige wenige Zapfsäulen, etwa in Frankfurt, Offenbach, Kassel und Weiterstadt. Für Deutschland müssten laut Experten rund 1.000 Wasserstoff-Tankstellen für eine flächendeckende Versorgung installiert werden. Zum Vergleich: Es gibt laut ADAC bundesweit über 14.000 konventionelle Tankstellen.

Die Projektpartner müssen für Fortschritte im Projekt auch selbst investieren. So stellt es sich Ingenieur Momoko Kristuf vom Ingenieurbüro EMCEL (Köln) vor. Er veranstaltet virtuelle Workshops für das Verkehrsprojekt. Seine Empfehlung: Einige Akteure sollten gemeinsam ein Testfahrzeug anschaffen. Das habe den Vorteil, dass die entstehenden Kosten verteilt werden können und jeder Erfahrungen mit dem neuen Lkw sammeln kann. Auch Kristuf ist sich sicher, dass Brennstoffzellen-Lkw das Zeug haben, Diesel-Brummis über kurz oder lang zu ersetzen.

Nicht nur Studien lesen

Der Fuldaer Logistiker Helmke will endlich Gas geben und nicht nur akademische Studien zum Thema lesen. Er wünscht sich, dass man "vielleicht auch mal etwas hemdsärmelig an das Thema herangeht, und versucht solch einen Lkw hier auf den Hof zu bekommen, um ihn testen zu können".

Am 18. Februar geht es weiter mit einem digitalen Treffen der Projektpartner. Bis Mitte des Jahr soll ein umsetzungsreifes Konzept vorliegen.

