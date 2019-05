Ist das der Schwerverkehr der Zukunft? Auf der A5 in Südhessen ist am Dienstag Deutschlands erster E-Highway in Betrieb genommen worden. Spezielle Hybrid-Lkw mit Stromabnehmern können hier während der Fahrt ihre Batterien aufladen.

Die Elektro-Autobahn in Zahlen:

Länge: 5 Kilometer auf der A5 zwischen Langen/Mörfelden und Weiterstadt

229 Masten: 112 in Fahrtrichtung Frankfurt, 111 in Richtung Darmstadt und 6 im Mittelstreifen

Kosten: 14,6 Millionen Euro - übernimmt das Bundesumweltministerium

Durchschnittliches Verkehrsaufkommen auf der Strecke: täglich 135.000 Fahrzeuge, davon 14.000 Lkw

Alltagstauglichkeit des E-Highways auf der A5 wird getestet

Das Modellprojekt trägt den Namen "Elisa": Das steht für "elektrifizierter, innovativer Schwerverkehr auf Autobahnen". Am Dienstagvormittag wurde Deutschlands erster E-Highway für Lkw offiziell in Betrieb genommen - in Testbetrieb. Fünf Speditionen werden die Strecke zwischen den Anschlussstellen Langen/Mörfelden und Weiterstadt von Dienstag an regelmäßig nutzen.

Die Laster der Speditionen brauchen dafür einen Stromabnehmer auf dem Dach und Hybridantrieb, um an die dort eingerichtete Oberleitung andocken zu können. Die Technologie soll helfen, den Schadstoffausstoß des Schwerlastverkehrs zu senken. Der Feldversuch läuft bis Ende 2022.

Alltagstauglichkeit im Test

Getestet wird die Stromeinspeisung über die fünf Kilometer langen und in beiden Fahrtrichtungen angebrachten Oberleitungen schon seit gut fünf Monaten. Nun geht es um die Alltagstauglichkeit. Viele Fragen sind zu klären, wie Projetkoordinator Achim Reusswig von der Landesbehörde Hessen Mobil weiß: Wie wirkt sich die E-Mobilität betriebswirtschaftlich auf die Speditionen aus? Wie wird der Verkehr beeinflusst? Könnten Rettungsdienste im Einsatz beeinträchtigt werden? Und die entscheidende Frage: Wie viele Schadstoffe werden eingespart? Auswerten wird das Ganze die Technische Universität Darmstadt.

Die Projektentwickler gehen davon aus, dass der Verkehr durch die E-Laster nicht negativ beeinträchtigt wird. Die Laster mit dem speziellen Dachaufbau können ihre Stromabnehmer - so genannte Pantografen - bei normaler Reisegeschwindigkeit ausfahren. Auch beim Abdocken muss der Lkw nicht langsamer fahren. Im Anschluss kann der Laster im Batteriebetrieb weiterfahren. Sind die Akkus des Lasters leer, übernimmt der Hybridmotor mit Diesel den Antrieb.

Lohnt sich die Investition?

Zweifel gibt es eher beim Kosten-Nutzen-Verhältnis. Micheal Kraft, Vizepräsident des Verbands des Hessischen Kfz-Gewerbes, hält die in Schweden bereits angewendete Technologie für unwirtschaftlich. "Das sind Fahrzeuge, die nur für ganz bestimmte Bedarfe geeignet sind und auf lange Sicht eher eine Nebenrolle spielen werden", sagt er.

Die Kosten von 14,6 Millionen Euro für das Pilotprojekt in Südhessen auf einem der meistbefahrenen Autobahnabschnitte Deutschlands trägt das Bundesumweltministerium. In Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg entstehen zwei weitere Teststrecken.

Sendung: hr1, 07.05.2019, 5:10 Uhr