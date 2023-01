Do. 19.01.23, 19:13 Uhr

Räumung wird am Freitag fortgesetzt

Die Polizei hat am Donnerstag ihren zweiten Einsatztag im Fechenheimer Wald beendet. Mehr als die Hälfte der Baumhäuser und Strukturen seien im Laufe des Tages geräumt worden, heißt es in einer Mitteilung. Vorübergehend seien sieben Personen in Gewahrsam genommen und fünf von ihnen vorläufig festgenommen worden; unter anderem wegen Hausfriedensbruchs, Widerstands und fehlender Personalien.

Laut unserer hr-Reporterin vor Ort wurden am Mittwoch und Donnerstag insgesamt 13 Menschen von der Polizei aus den Bäumen geholt. Momentan gebe es noch drei Baumhäuser, die Polizei geht von fünf bis sechs weiteren Menschen in den Bäumen aus.

Die Räumung wird am Freitag fortgesetzt. Dann werde auch nach Auskunft der Polizei die Autobahn GmbH den Kran wieder abbauen und die geschotterte, provisorische Mittelstreifenüberfahrt ausbauen. Am Samstag solle die provisorischen Schutzeinrichtungen an Mittelstreifen und Fahrbahnrand hergestellt werden. Die Autobahn GmbH gehe davon aus, dass nach der Ausführung von Restarbeiten die A66 im Laufe des Sonntags wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.