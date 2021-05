Aktivisten haben alle Zufahrten zum Geflügelschlachthof des Plukon-Konzerns in Gudensberg blockiert. Sie fordern die Schließung des Betriebs - aus Gründen des Tierschutzes, aber auch, um die Beschäftigten vor Corona-Infektionen zu schützen.

Beim Plukon-Konzern in Gudensberg (Schwalm-Eder) stand die Produktion am Donnerstagvormittag erst einmal still. Tierschützerinnen und Tierschützer blockierten seit 3 Uhr in der Nacht alle Zufahrtwege zu dem Geflügelschlachtbetrieb. Zwei Aktivisten kletterten auf ein Dach und brachten dort ein Banner mit der Aufschrift "Shut down Tierindustrie" an.

Die Polizei sprach am Morgen von 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Organisatoren von "Gemeinsam gegen die Tierindustrie" betonten, dass die Aktion unter strenger Einhaltung des Infektionsschutzes ablaufe.

Sitzblockaden auf allen Zufahrten

Lastwagen stauten sich auf den Zufahrtswegen zu Plukon. Bild © Sina Philipps/ hr

Einige Protestierende fixierten sich auf einer Zufahrt mit Eimern voll Gips, eine Person saß in einem von den Aktivistinnen und Aktivisten errichteten Tripod, also einer dreibeinigen Holzkonstruktion. Etwa 20 Menschen versperrten mit Sitzblockaden alle drei Zufahrten. Mehrere mit tausenden Hühnern beladene Lastwagen konnten dadurch zunächst nicht auf das Betriebsgelände fahren und stauten sich auf den Zufahrtswegen. Die Tiere sollten am Morgen geschlachtet werden. Gegen 10 Uhr räumte die Polizei die Zufahrt wieder frei.

Hessens größter Geflügelschlachthof töte an einem normalen Tag über 130.000 Hühner, prangerte das Bündnis an. Es brauche einen "Ausstieg aus der Tierindustrie". Zudem kritisierten die Aktivistinnen und Aktivisten mangelnden Infektionsschutz für die Beschäftigten. "Wer am Schlachthof arbeitet, kann sich praktisch nicht davor schützen, sich mit dem Coronavirus zu infizieren", hieß es. Aktuell gebe es in Gudensberg einen "Corona-Hotspot, der in direktem Zusammenhang mit dem Schlachthof" stehe.

Beschäftigte nicht für Quarantäne freigestellt?

Beschäftigte sollen den Aktivisten berichtet haben, dass sie vom Betrieb nicht für Quarantäne freigestellt worden seien, obwohl sie Kontakte zu anderen Infizierten angegeben hätten. Die Produktion müsse sofort beendet werden, forderte ein Sprecher von "Gemeinsam gegen die Tierindustrie". Nach Angaben eines Sprechers von Plukon sind etwa 450 Menschen am Standort Gudensberg beschäftigt. Zu den Vorwürfen der Aktivisten äußerte sich der Konzernsprecher bislang nicht.

Der niederländische Konzern Plukon betreibt 27 Niederlassungen in sechs Ländern und beschäftigt insgesamt 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Rund neun Millionen Hühner werden wöchentlich geschlachtet und verarbeitet. In Deutschland betreibt die Firma Geflügelschlachthöfe auch in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen.

Sendung: hr-iNFO, 27.07.2021, 7.36 Uhr