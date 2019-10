Der Wursthersteller Wilke in Twistetal musste nach zwei Todesfällen die Produktion stoppen.

Der Wursthersteller Wilke in Twistetal musste nach zwei Todesfällen die Produktion stoppen. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Foodwatch nimmt Ministerium in die Pflicht

Todesfälle durch Keime in Wilke-Wurst

Weil das Krisenmanagement im Fall Wilke vorne und hinten nicht funktioniere, fordert die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch ein Eingreifen des Landes.

Nach zwei Todes- und mehreren Krankheitsfällen durch keimbelastete Wurstwaren der Firma Wilke aus Twistetal-Berndorf (Waldeck-Frankenberg) fordert die Organisation Foodwatch umgehende Konsequenzen zum Schutz der Verbraucher. Umwelt- und Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (Grüne) müsse den Fall an sich ziehen.

Das Krisenmanagement des Landkreises und des Regierungspräsidiums als zuständige Stellen sei katastrophal, kritisierte Foodwatch. Die Behörden müssten umfangreich über die betroffenen Produkte aus der Herstellung des Unternehmens und über die Verkaufsstellen informieren, sagte ein Sprecher am Samstag der Nachrichtenagentur dpa.

Bislang hat das Ministerium noch keine Stellungnahme abgegeben. Es wird allerdings damit gerechnet, dass sich das Hinz Anfang der neuen Woche zu dem Fall und der Kritik äußern wird.

Landkreis verspricht volle Kooperation

Der zuständige Landkreis Waldeck-Frankenberg hat der ermittelnden Behörden unterdessen volle Kooperation zugesagt. Man werde "den Vorgang auch intern ohne Wenn und Aber aufarbeiten", heißt es in einer Mitteilung vom Samstag. "Wir hoffen schon bald alle Informationen vorliegen zu haben, um eine abschließende Bewertung vornehmen zu können“, sagte Landrat Reinhard Kubat (SPD).

In den Produkten des Herstellers Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG aus Twistetal waren mehrfach Listerien-Keime nachgewiesen worden. Den Behörden zufolge gibt es mittlerweile 37 Krankheitsfälle, die möglicherweise mit Wurstwaren der Firma im Zusammenhang stehen. In Südhessen hatte es zwei Todesfälle bei älteren Personen gegeben, die das Robert-Koch-Institut (RKI) untersuchte.

Insolvenzverfahren eröffnet

Die Produktion wurde inzwischen gestoppt und der Rückruf aller Produkte weltweit angeordnet. Der Hersteller war schon länger im Fokus, bereits im März soll es einen bestätigten Listerienfund gegeben haben. Das Unternehmen hat nun die Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens beantragt.

Weitere Informationen WAS IST LISTERIOSE? Listerien können die Infektionskrankheit Listeriose auslösen, die meldepflichtig ist. Zu finden sind Listerien zum Beispiel auf tierischen Lebensmitteln. Bei gesunden Menschen kommt es selten zu einer Infektion und wenn, dann verläuft sie normalerweise unkritisch. Die Symptome sind oft unspezifisch und ähneln einer Grippe. Bei Älteren, Schwangeren und Immungeschwächten könnten Listerien dagegen zum Tode führen. Ende der weiteren Informationen

