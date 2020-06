Busfahrer in Frankfurt dürfen bald wieder Fahrkarten verkaufen.

Die 350 Stadtbusse sollen dafür mit Trennscheiben im Fahrerbereich ausgestattet werden, wie die Stadt am Montag mitteilte. Mit Beginn der Corona-Pandemie wurde bundesweit die vordere Tür gesperrt, Tickets gab es nur am Automaten oder elektronisch. Der Umbau soll in den nächsten Wochen beginnen.