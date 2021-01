Nicht jeder kann von zuhause aus arbeiten. Aber selbst da, wo Homeoffice möglich wäre, gehen inzwischen mehr ins Büro als während des ersten Lockdowns im Frühjahr. Dabei sind die Corona-Zahlen mittlerweile deutlich höher und im Privaten gelten strenge Kontaktbeschränkungen.

Eine Person in einem Single-Haushalt darf an der frischen Luft noch einen weiteren Hausstand treffen. Die Kontaktbeschränkungen im Privaten sind seit Montag verschärft worden. Am Arbeitsplatz - wie in Büros von Unternehmen - können sich dagegen theoretisch unbegrenzt Menschen treffen. Hier gibt es lediglich dringende Empfehlungen, die Kontakte zu reduzieren und Abstand zu halten.

Weniger im Homeoffice trotz hoher Corona-Zahlen

Für viele ist Homeoffice oder mobiles Arbeiten gar keine Option, sie müssen zum Arbeiten in Fabriken, Krankenhäuser, Supermärkte oder auf den Bau. Eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung zeigt aber, dass sich die Anzahl der Menschen im Homeoffice seit dem ersten Lockdown im April 2020 deutlich reduziert hat.

Im November - im "Lockdown light" - arbeiteten demnach nur noch 14 Prozent der Befragten zuhause. Im April, während des ersten Lockdowns, waren es mit 27 Prozent fast doppelt so viele.

Also auch unter denen, die zuhause bleiben könnten, gehen wieder mehr an den Arbeitsplatz außerhalb ihrer Wohnung als womöglich müssten - obwohl die Corona-Fälle im Vergleich zum Frühjahr im November in Hessen etwa acht Mal so hoch waren.

Studie beschreibt positive Effekte von Homeoffice

Eine Studie der Universität Mannheim kommt zu dem Ergebnis, dass in manchen Regionen die Zahl der Neuinfektionen sinken kann, wenn diejenigen von zuhause aus arbeiten, denen es möglich ist. Wenn genauso viele Arbeitnehmer wie im Frühjahr im Homeoffice arbeiten würden, könne das die Inzidenz um etwa die Hälfte reduzieren, berichtet Volkswirt Jan Schymik.

Bei einer Umfrage unter 6.000 Unternehmen habe sich außerdem gezeigt, dass Unternehmen mit Mitarbeitern im Homeoffice bislang besser durch die Krise kamen als andere. In Landkreisen mit mehr homeofficefähigen Jobs habe es deutlich weniger Kurzarbeit gegeben.

Weitere Informationen Auch im hr gibt es Homeoffice Im Hessischen Rundfunk gilt aktuell die Regel, wenn es möglich ist, mobil von Zuhause zu arbeiten. Auch im hr gibt es Jobs, die nicht von Zuhause erledigt werden können, hier wird besonders auf Sicherheit und Abstand geachtet. Ende der weiteren Informationen

Unternehmerverband: Homeoffice-Pflicht "kontraproduktiv"

Wie die Tätigkeiten an Arbeitsplätzen wie in Büros gestaltet wird, liegt maßgeblich an den Arbeitgebern. Michael Rudolph vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Hessen-Thüringen sagt, es gebe Fälle, wo Arbeitnehmern in Betrieben das Homeoffice nicht ermöglicht wird, obwohl es ginge: "Das kann im Moment nicht sein." Die Kontaktreduzierung müsse im Vordergrund stehen.

Die Arbeitgeberseite will keine Vorschriften für Arbeitsplätze. Eine Verpflichtung zum Anspruch auf Homeoffice sieht Dirk Pollert von der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände als "kontraproduktiv". Es werde bereits genug getan, um die Arbeit in Betrieben sicher zu machen. "Wir richten da mobiles Arbeiten ein, wo es möglich ist", sagt er. "Aber ein Auto können Sie nicht auf der Couch zusammenschrauben."

