Sie zeigen keine Blockbuster wie "James Bond" und "Star Wars". Programmkinos locken ihre Besucher eher mit internationaler Filmkunst. Doch ohne Subventionen könnten sie so kaum überleben.

Am Donnerstagabend verlieh Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) in Münster die diesjährigen Kinoprogramm- und Verleiherpreise . 222 Filmkunsttheater aus ganz Deutschland wurden ausgezeichnet, insgesamt 1,8 Millionen Euro unter ihnen ausgeschüttet. Geld erhielten mit dem Harmonie, dem Cinema, dem Mal seh'n aus Frankfurt und dem Traumstern aus Lich (Gießen) auch vier hessische Programmkinos, damit sie auch weiterhin deutsche und europäische Filmkunst zeigen können.

Christopher Bausch, seit 2016 Geschäftsführer der Arthouse-Kinos Harmonie und Cinema, war früher in großen Kinos mit sehr vielen Sälen tätig. Da gefällt ihm die Arbeit in einem kleinen Haus besser, wie er sagt: Statt um das Organisieren von Menschenmassen und den neuesten Blockbuster geht es dort mehr um den persönlichen Kontakt mit den Kunden. Er könne, müsse jetzt aber auch bei der Filmauswahl kreativer sein. Schauspieler oder Regisseure zur Premiere einladen. Dazu Sonderprogramme wie Filmgespräche oder Reihen organisieren.

Kaum Einnahmen durch Werbung

Gunter Deller kennt das. Er ist seit über 30 Jahren Programmmacher im Mal seh'n im Frankfurter Nordend. Hier laufen ausschließlich Independent-Filme, Dokumentationen, Arthouse-Filme jenseits des Mainstream. Neben europäischen und US-Produktionen zeigt das Mal seh'n auch Filme aus Afrika und Asien. Und immer im Original. "Manchmal heißt es noch: Untertitel lesen, um Gottes willen! Aber zu uns kommen die meisten genau deswegen, weil der Film im Original läuft", sagt Deller.

Ein einigermaßen treuer Besucherstamm ist wichtig, denn das Mal seh'n finanziert sich nach eigener Auskunft nur über Eintrittsgeld und die Einnahmen aus seinem Café. Werbung läuft dort kaum, im Harmonie und im Cinema gar nicht.

Das neue, größere Foyer des Harmonie-Kinos in Frankfurt. Bild © Hanna Immich (hr)

Bausch und Deller besetzen mit ihren kleinen Kinos Nischen - die in einer Großstadt wie Frankfurt immer noch vergleichsweise viele Nutzer finden. Schwieriger wird es da schon im ländlichen Raum, aber auch dort gibt es Programmkinos, die sich ganz ohne Blockbuster halten können. Das Traumstern in Lich zum Beispiel: ein kleines Programmkino, das seit 35 Jahren Filmkunst mit Theater und Musikvorstellungen mischt und so ein festes Stammpublikum gewinnen konnte.

Auch die Kult Kinobar in Bad Soden am Taunus setzt auf einen solchen Programmmix. Hier werden Theater-Inszenierungen der Royal Shakespeare Company aus London live übertragen. Dafür reisten Fans eigens aus anderen Bundesländern an, sagt Betreiber Sebastian Nagy. Das sei einmalig in Deutschland. Auch Opern und Ballet aus dem Royal Opera House in Covent Garden in London würden per Live-Übertragung gezeigt.

Foyer-Umbau mit Fördergeld vom Land

Genau das könnte die Zukunft sein, sagt Erwin Heberling vom Filmbüro Hessen , das die Belange von kleinen Kinos vertritt. Die kleinen Kinos müssten sich etwas einfallen lassen, um zu überleben. Sie könnten sich zum Beispiel zu einer Art Kulturzentrum entwickeln, wo es neben Kino weitere Angebote wie Kleinkunst, Musik oder Theater gebe - und vielleicht noch ein ansprechendes Café oder eine Bar aufmachen.

Weitere Informationen Preisgeld Bei den diesjährigen Kinoprogrammpreisen erhielten hessische Kinos diese Summen: 2.500 Euro für Bambi & Camera, Bad Schwalbach; 7.500 Euro für Rex, Darmstadt; je 7.500 Euro für Cinema, Harmonie, Orfeo's Erben, 10.000 Euro für Mal seh'n, alle Frankfurt; 7.500 Euro für Bali, Kassel; 7.500 Euro für Lichtspielhaus, Lauterbach; 10.000 Euro für Traumstern, Lich; 2.500 Euro für Cineplex, 7.500 Euro für Kammer-Palette-Atelier, beide Marburg; 7.500 Euro für Capitol, Witzenhausen. Ende der weiteren Informationen

Genau das hat das Harmonie-Kino in Frankfurt-Sachsenhausen kürzlich getan. Der kleine Saal und das Foyer wurden umgebaut, dafür gab es vom Land 100.000 Euro aus einem Fördertopf für Kino-Investitionen. Jetzt hat das Harmonie eine kleine Bar, und das freut Geschäftsführer Bausch: Beim Wein oder Kaffee könnten sich Kinogänger dort treffen und austauschen, für das Kino selbst sei das eine wichtige Einnahmequelle. Zu neu sollte das Arthouse-Kino nach der Renovierung jedoch nicht wirken, daher wurden zum Beispiel die alten abgetretenen Leisten auf die neue Treppe montiert. "Das wirkt, als seien hier schon Generationen von Kinobesuchern hinauf gegangen", sagt Bausch.

Besucherrückgang in allen Kinos um 15 Prozent

Arthouse- und Programmkinos stehen nicht nur in Konkurrenz zu den großen Häusern. Auch der Boom von Streaming-Diensten wie Netflix setzt ihnen zu. Laut Filmförderungsanstalt FFA gab es bundesweit im ersten Halbjahr 2018 einen Besucherrückgang von 15 Prozent in allen Kinos. Nach Auskunft des Filmbüros Hessen mussten in Hessen in den vergangenen 15 Jahren zwölf Kinostandorte ganz schließen, so dass es noch in 72 Orten mindestens ein Kino gibt. Im ganzen Bundesland gibt es demnach nur insgesamt 14 Programmkinos - oder 38, wenn man die Open-Air-Angebote im Sommer mitzählt.

Netflix produziert zwar nicht nur Serien, sondern auch Filme. Doch diese laufen entweder gar nicht oder nur kurz in den Kinos, obwohl sie auch schon auf den großen Filmfestivals in Cannes und Venedig gezeigt wurden. Das Heimkino ist aktuell noch mehr als ohnehin schon eine Riesenkonkurrenz für die klassischen Lichtspieltheater. "Netflix ist das beherrschende Thema", sagt Erwin Heberling vom Filmbüro Hessen.

Preisgeld sichert die Existenz der kleinen Häuser

Viele Arthouse- und Programmkinos sind nicht zuletzt auf Filmpreise und Förderungen wie diejenigen vom Donnerstagabend angewiesen, um zu überleben. Wenn Traumstern, Mal seh'n, Harmonie und Cinema beim bundesweiten Kinoprogrammpreis berücksichtigt werden, ist es für sie deshalb mehr als nur eine willkommene Geldspritze.